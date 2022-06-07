Арендных квартир-студий в Екатеринбурге стало больше на 90%

Предложение по сдаче квартир-студий за последний год практически удвоилось. Общий рост предложения на рынке аренды жилья составил 33%. Несмотря на то, что спрос также растет, цены снижаются.

В мае в Екатеринбурге к аренде предлагалось на 33% квартир больше, чем год назад, при этом количество однокомнатных квартир на рынке аренды увеличилось на 24%, двухкомнатных — на 31%, а трехкомнатных — на 46%. Самый выразительный рост показали студии — на 90%. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

По данным эксперта «Циан.Аналитика» Елены Лапшиной, с начала года выбор квартир в Екатеринбурге увеличился в два раза, но в мае темпы роста числа объявлений замедлились. Сейчас на рынке доступно около 1,5 тыс. лотов.

Она отмечает, что в результате практически двукратного увеличения объема предложения на рынке долгосрочной аренды наблюдается снижение средних ставок. Квартир в аренду становится больше, конкуренция усиливается, и это оказывает давление на цену. Снижение средних ставок аренды свидетельствует о том, что собственники стали активнее предлагать скидки, чтобы не потерять потенциальных клиентов, считает эксперт.

По ее данным, с начала года ставки аренды на однушки и двушки в Екатеринбурге сократились на 7%, на трешки — на 18%. При этом, если сравнивать с маем 2021 г., арендные ставки все равно остаются выше, чем год назад, — на 3% для однокомнатных квартир и трешек, на 10% — для двухкомнатных квартир.

Средняя арендная ставка для однокомнатной квартиры в уральской столице в мае составляла от 18 до 19,8 тыс. руб. В мае прошлого года, по данным «Циан.Аналитика», средняя ставка составляла 19,3 тыс. руб., в январе 2022-го — 21,4 тыс. руб., а к апрелю опустилась до 19,8 тыс. руб. Средняя ставка двухкомнатной квартиры в мае этого года составляла 27,9 тыс. руб., в мае 2021-го — 25,4 тыс. руб., в январе текущего года за аренду в среднем просили 30 тыс. руб. А аренда студии в Екатеринбурге, по данным «Авито Недвижимость», в 2021 г. составляла в среднем 15 тыс. руб., что на 6,7% ниже 2022 г. (чуть больше 16 тыс. руб.).

Эксперты полагают, что оживление на рынке аренды жилья в Екатеринбурге наступило из-за того, что покупка квартир стала менее доступной: те, кто планировал приобретать свое жилье, в итоге выбрали долгосрочную аренду. При этом специалисты отмечают, что число тех, у кого снизились доходы, остается на высоком уровне.

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