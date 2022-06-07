Масло вместо газировки. В российской пищевой отрасли меняется лидер по выручке

PepsiCo после вывода из ассортимента в России Pepsi, Mirinda и 7Up вряд ли сможет удержать первое место рейтинга. На пятки компании наступают производители масла «Слобода» и майонеза «Мечта хозяйки».

Возглавлявшая список крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России PepsiCo может потерять первое место в рейтинге. После вывода из ассортимента напитков Pepsi, Mirinda и 7Up выручка компании серьезно снизится. Как пишет «Коммерсантъ», за лидерство в отрасли могут побороться ГК «Эфко» и ГК «Русагро», сейчас их бизнес поддерживается за счет высоких мировых цен.

По оценкам Infoline Food & Drink, в 2021 г. выручка PepsiCo в России выросла на 16%, до 252,4 млрд руб. Помимо газированных напитков компания выпускает молочные продукты «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», соки «Фруктовый сад», J7, чипсы Lay`s и др. На продажу газированных напитков в прошлом году пришлось 45% глобальной выручки компании в России. Выручка подразделения по производству молочных продуктов и детского питания АО ВБД в 2021 г. была 107,79 млрд руб., выпускающего снеки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» — 35,5 млрд руб. Таким образом, остальные продукты, включая напитки, могли принести PepsiCo более 100 млрд руб. выручки. В PepsiCo отказались от комментариев, оборот бизнеса по сегментам компания не раскрывает.

Обогнать PepsiCo по обороту может ГК «Эфко» — производитель соусов и растительных масел «Слобода», Altero, а также растительных аналогов молочных и мясных продуктов Hi!. В 2021 г. выручка компании увеличилась на 56%, до 223 млрд руб., «Эфко» заняла второе место в рейтинге, опередив ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича (выпускает сахар, мясо и масложировую продукцию под брендами «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и др.). Выручка «Русагро» в прошлом году выросла на 40%, до 229,9 млрд руб., в компании эту цифру не комментируют.

Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов уточнял, что новые бизнесы и рост продаж в 2021 г. дали группе 20% прироста выручки, остальные 80% — результат роста мировых цен на растительные масла. Сейчас мировые цены на растительные масла остаются на максимумах, «Эфко» сможет полностью загрузить заводы на юге страны после реконструкции, так что в компании ждут сохранения темпов роста выручки.

Напомним, вскоре после начала спецоперации России в Украине PepsiCo объявила о приостановке продаж в России ряда напитков. Тогда сообщалось, что могут появиться альтернативные новые бренды, а также расширится ассортимент местных марок, таких как «Русский дар».

Антон Стельмаков, один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy), считает, что PepsiCo не сможет найти равноценную замену популярным Pepsi, Mirinda и 7Up, уход этих марок негативно скажется на выручке. Повлияет и то, что в сегменте растет доля местных марок. По данным NielsenIQ, доля локальных брендов в продажах газированных напитков за три месяца 2022 г. выросла с 12,7% до 15,1%.

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