Демидовский маршрут в Свердловской области стал национальным. Что это дает региону?

В регионе стартует второй национальный туристический маршрут — Демидовский, проехать по нему можно уже в эти выходные. Как сделать его визитной карточкой региона и заработать на нем — мнение эксперта.

2 июня новый туристический маршрут Свердловской области — «Демидовский» — получил статус национального. «Это определение крайне условное. Практическое его значение непонятно», — считает Михаил Мальцев, глава Уральской Ассоциации туризма (УАТ), секретарь совета по развитию промышленного туризма РФ.

Решение о придании Демидовскому маршруту статуса национального принял экспертный совет при Ростуризме. Запустят маршрут в День России. Об этом сообщается на информационном портале Свердловской области.

По сути, это организованный автобусный тур по области с экскурсиями, питанием и проживанием, рассчитанный на три дня. Он включает четыре города Среднего Урала: Екатеринбург, Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Протяженность направления составляет 329 км. Первое путешествие запланировано на 10-12 июня.

В ходе путешествия по Демидовскому маршруту туристы смогут познакомиться с промышленными объектами начала 18 века и современными производствами, с культурным наследием — тагильским подносом и производством изделий из керамики, а также гастрономическими специалитетами региона, — сообщают инициаторы.

Михаил Мальцев рассказал DK.RU, какую практическую пользу региону могут принести туристические маршруты, имющие статус национальных:

— Это не первый национальный маршрут, который есть в нашем регионе. Первый — так называемый «Императорский маршрут», который проходит по одиннадцати субъектам РФ, в том числе по территории Свердловской области. Его практическая целесообразность для отрасли всегда вызывала вопросы и дискуссии не только в бизнес-сообществе, но и в научной среде.

Вопросы возникают по поводу правдивости и полезности подачи информации, потому что он ориентирован преимущественно на школьников. В частности, относительно его идеологического уклона и промонархической направленности — насколько это сейчас своевременно и полезно и насколько вообще соответствует нашим конституционным установкам, где четко сказано, что интересы церкви отделены от государственных.

Плюс этот маршрут не приносит области доход. Он приносит существенные траты, и его цель до конца непонятна. Ясно лишь, что его инициаторами выступили близкие к аппарату президента структуры, что посыл идет из Москвы, а вот практическая и экономическая целесообразность именно для нашей области не очевидна, так же, как и идеологическая.

Что касается Демидовского маршрута, тут история иная, он не вызывает вопросов касательно идеологии, но его практическая польза для области будет зависеть от двух моментов. Первое — поедут ли по нему люди, сможет ли он стать одной из визитных карточек нашего туризма. Это покажет только время. И второе — будут ли выделены со стороны Федерации средства на его реализацию.

Попыток включения Демидовского в национальные маршруты было четыре. Первые три в прошлом году закончились неудачно, и это вызвало скандал в профессиональном сообществе. Успешная защита в этом году снизила негативный градус вокруг проекта.

Сейчас необходимо маршрут наполнить жизнью. Для этого нужно собрать обоснование для получения финансирования под его обустройство. Сюда входят туристические тропы, стоянки для транспорта. Плюс необходимо включение туристических компаний в его фактическую реализацию, чтобы по маршруту поехали туристы. Пока ни первая, ни вторая задача не выполнены. Но мы смотрим на это с оптимизмом.

Читайте также на DK.RU, что еще можно посмотреть на Урале, кроме Демидовских заводов