Новый офис Газпромбанка поможет уральскому бизнесу проконтролировать расходы в проектах

Центр притяжения для крупных инвестиционных проектов: так можно назвать Центр банковского сопровождения контрактов Газпромбанка, который несколько дней назад открылся в Екатеринбурге в БЦ «Демидов».

Представители правительства Свердловской области и уральского бизнес-сообщества, посетившие торжественную церемонию открытия, проявили интерес к возможностям нового для региона инструмента, способного снизить риски государства и бизнеса при реализации инвестиционных проектов.

Суть этой инновационной услуги в контроле за использованием финансирования, выделяемого на крупные проекты: строительство крупных промышленных объектов, автодорог, жилых комплексов. Банковское сопровождение применяется при реализации практически любых бизнес-инициатив.

Символическую ленточку на церемонии открытия Центра банковского обслуживания перерезали первый вице-президент Газпромбанка Владимир Бусько и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Создание центра в Екатеринбурге позволит повысить качество работы с партнерами в УрФО, расширить портфель сопровождаемых банком контрактов и клиентских пассивов.

Екатеринбург — столица Урала и окно в Азию. Вся история Российского государства неразрывно связана с этой землей. Это родина предприимчивых, талантливых людей. Мы и раньше активно помогали уральским проектам в области промышленности, стройкомплекса и т.д. Местная команда зарекомендовала себя как крайне эффективная и компетентная, поэтому и было решено открыть здесь профильный центр. Корпоративные клиенты нам доверяют. Доказательство тому — контракты на 9 трлн руб., которые находятся у нас под управлением, — отметил во время церемонии первый вице-президент банка Владимир Бусько.

Передовой сервис Газпромбанка позволяет не только контролировать целевое расходование денег в проектах и проводить мониторинг расчетов, но и является уникальной цифровой платформой, позволяющей заказчику в онлайн-режиме отслеживать финансовое исполнение проекта:

— Сервис «Интерактивная отчетность» обеспечивает заказчика информацией о движении денежных средств внутри проекта в режиме реального времени;

— Специальное мобильное приложение выводит аналитические отчеты и документы, представленные в обоснование платежей на экраны мобильных устройств;

— Сервис «Риски бизнеса» позволяет аккумулировать данные из десятков разных источников для оценки благонадежности контрагентов;

— «Личный кабинет» по банковскому сопровождению упростил и ускорил обмен информацией между заказчиком и банком.

Сегодня с применением банковского сопровождения создаются объекты транспортной и социальной инфраструктуры, строятся жилые дома, появляются новые предприятия и другие промышленные объекты. Уже накоплен большой опыт применения инструмента и в Свердловской области. Открытие центра позволит укрепить деловые связи местного бизнес-сообщества и банковской сферы, способствуя развитию эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, — сказал Алексей Шмыков.

Исполнительный вице-президент — начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников подчеркнул: корпоративные клиенты останутся довольны качеством и скоростью обслуживания. Клиенты получат доступ ко всему спектру возможностей банковского сопровождения и технологий по целевому использованию средств, что позволит повысить продуктивность работы с подрядными организациями.

Коллеги, находящиеся здесь, будут сопровождать проекты по всем направлениям. Перспективы взаимодействия здесь — очень большие, и мы уверены в том, что центр принесет пользу и региону, и федеральному округу, — добавил спикер.

О плюсах для региона от деятельности Центра банковского сопровождения Газпромбанка сказал и Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области:

Мы рады появлению крупного финансового оператора на территории области. На сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 57 инвестпроектов на различных стадиях, большинство из них будут реализованы до 2025 года. Общий объем финансирования по этим проектам — более 370 млрд руб. Новое подразделение Газпромбанка позволит осуществлять банковское сопровождение по этим проектам, исключить компании-посредники и обеспечить использование финансирования строго по целевому назначению. Это позволит избежать лишних затрат на проекты и гарантировать качество создаваемых объектов.

Среди инвестиционных инициатив на территории Екатеринбурга, реализация которых, по словам властей, может пройти при банковском сопровождении Газпромбанка — новый производственный комплекс Уральского завода гражданской авиации на территории «Титановой долины». В той же «Долине» возводится завод по производству колесных пар. Это импортозамещающий продукт, способный устранить дефицит, образовавшийся на рынке в условиях глобальных ограничительных мер последнего времени.

Центр банковского сопровождения Газпромбанка планирует и дальше участвовать во всех значимых проектах в регионе. Банковское сопровождение будет применяться при реализации программы газификации регионов, строительстве различных промышленных объектов, что позволит обеспечить успешное завершение крупных строек.