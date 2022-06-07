Мэрия Екатеринбурга утвердила новый бюджет

Согласно корректировке, у города вырастут и доходы, и расходы. Причем доходы почти на 3 млрд руб., а расходы — более чем на 4 млрд.

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили корректировку бюджета уральской столицы на 2022 год. Основанием для внесения изменений в бюджет уральской столицы стала необходимость обеспечения устойчивого развития городской экономики, а также поступление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, сообщает администрация города.

По предложенному депутатам прогнозу основных параметров бюджета, доходы города будут увеличены на 2 млрд 881 млн руб. и составят 59 млрд 289 млн руб., а расходы вырастут на 4 млрд 166 млн руб., составив в общей сложности 62 млрд 215 млн руб., уточняет JustMedia.ru.

К статьям расходов городской казны в том числе относятся: развитие инфраструктуры дорожного хозяйства — 500 млн руб., модернизация школьных систем образования — 238 млн руб., замена лифтов в многоквартирных домах — 232 млн руб., строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций — 242 млн руб., ликвидация несанкционированных свалок — 148 млн руб., техническое оснащение муниципальных музеев — 41 млн руб., оборудование спортплощадок в учреждения образования — 19 млн руб., создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления — 24 млн руб.

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