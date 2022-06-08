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Уральский гуманитарный институт УрФУ приглашает друзей на юбилей

Уральский гуманитарный институт УрФУ приглашает друзей на юбилей
Иллюстрация: УрФУ

Июнь — богатый на праздники месяц: Пушкинский день, День друзей, 75-летие гуманитарного образования на Урале. Объединить даты и отметить все «оптом» решили в УрФУ.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#УРФУ100#НОВОСТИ

30 июня в 16.00 в Синара Центре состоится праздничная встреча друзей Уральского гуманитарного института УрФУ. Главный повод — юбилей гуманитарного образования на Урале. На мероприятие приглашены выпускники, преподаватели и давние партнеры-приятели УГИ.

Уральский гуманитарный институт появился из двух крупных подразделений УрФУ: института гуманитарных наук и искусств и института социальных и политических наук. УГИ является преемником классических традиций Уральского государственного университета им. А. М. Горького, в 2011 г. вошедшего в состав УрФУ.

Стоит отметить, УГИ — самый крупный институт в составе УрФУ. Он включает в себя департаменты «Исторический факультет», «Филологический факультет», «Факультет журналистики», департамент искусствоведения, культурологии и дизайна, а также департаменты международных отношений, политологии и социологии, психологии, философии и лингвистики. Кроме того, в состав УГИ входят институт по переподготовке и повышению квалификации кадров, институт Конфуция, Межрегиональный институт общественных наук и Научно-исследовательский институт русской культуры.

Грядущий юбилей — это чудесный повод собрать друзей Института. Дружба, с точки зрения социальной психологии,  — это близкие эмоциональные отношения между людьми, подразумевающие полное доверие, искренность, честность и привязанность. В течение всей нашей жизни нас окружают разные люди, и некоторые из них становятся нашими друзьями. Часто большинство этих друзей сопровождает нас всю жизнь, с юности — как раз со студенческой скамьи. Именно в юношеском возрасте формируется социальный опыт близости и одиночества. Такой опыт можно приобрести только за счет непосредственных  эмоциональных отношений — любви и дружбы. Именно благодаря этим отношениям, за счет проекции, сравнения  своего «я» с другими близкими, подобными мне «я», человек учится понимать себя и других, — говорит доцент кафедры общей и социальной психологии Уральского гуманитарного института УрФУ Любовь Оконечникова.

Справка

 
Уральский федеральный университет — один из ведущих вузов России. В 2020 г. вуз отметил 100-летие. УрФУ расположен в Екатеринбурге. Университет выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные материалы и технологии», который призван решить задачи национального проекта «Наука».
 

 

Автор: Андрей Каяк
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