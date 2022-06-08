ПСБ снижает ставки по ипотеке

ПСБ улучшил условия ипотечного кредитования, снизив ставки на три процентных пункта по программам «Апартаменты», «Залоговый кредит целевой» и «Вторичный рынок».

Кредит на покупку апартаментов в новостройке можно получить по ставке от 10,3% годовых1, на вторичном рынке — от 10,7%2. Первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости. Предложение для первичного рынка доступно заемщикам, оформляющим кредит на сумму от 7 млн руб. для покупки жилья в Москве и Московской области, от 4,9 млн руб. — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3,5 млн руб. — в других регионах.

Минимальная ставка от 10,7% годовых3 действует для программы «Залоговый кредит целевой», заемные средства предоставляются под залог уже имеющейся в собственности квартиры. В рамках программы «Вторичный рынок» кредит можно получить по ставке от 10,5%4 на покупку жилья на всей территории России. Размер первоначального взноса составляет от 10%.

Максимальная сумма кредита по всем программам составляет до 30 млн руб., максимальный срок кредитования — 30 лет.

Тренд на снижение ключевой ставки, вслед за которой идут вниз и ставки по ипотечным программам, подстегнул спрос на ипотеку, в том числе и на вторичном рынке жилья. Также в крупных городах в качестве объекта для инвестиций популярны апартаменты. Чтобы расширить финансовые возможности клиентов при выборе жилья, мы снижаем ставки по ряду программ сразу на 3 пункта, — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

1Процентная ставка 10,3% годовых применяется по программе «Апартаменты.Новостройка», в рамках предложения «Крупная сумма» для клиентов с суммой кредита — от 7 млн рублей для Москвы, Московской области, от 4,9 млн рублей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3,5 млн рублей — для иных регионов, при наличии страхования. Процентная ставка 10,7 % годовых применяется для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса, клиентов премиального пакета Orange Premium Club и при покупке недвижимости у партнера сегмента «Platinum PSB», при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента «Gold PSB» — процентная ставка 10,9% годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов — процентная ставка 11,3% годовых со страхованием. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита — 30 млн. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей — для иных регионов. Срок кредита — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 10 до 80% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. При размере первоначального взноса от 10% до 15% (15% не включая) процентная ставка увеличивается на 0,5 процентных пункта, при размере первоначального взноса от 0% до 10% (10% не включая) процентная ставка увеличивается на 1,0 процентный пункт, для всех категорий клиентов. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 15.07.2021. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. https://www.psbank.ru/

2Процентная ставка 10,7% годовых применяется по программе «Апартаменты.Вторичный рынок» для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса, клиентов премиального пакета Orange Premium Club и при покупке недвижимости у партнера сегмента «Platinum PSB», при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента «Gold PSB» — процентная ставка 10,9% годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов — процентная ставка 11,3% годовых со страхованием. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей — для иных регионов. Срок кредита — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 10 до 80 % от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. При размере первоначального взноса от 10% до 15% (15% не включая) процентная ставка увеличивается на 0,5 процентных пункта для всех категорий клиентов. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 15.07.2021. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

3Процентная ставка 10,7% годовых применяется по программе «Залоговый кредит целевой» при покупке квартиры, апартаментов или индивидуального жилого дома под залог собственной квартиры для держателей зарплатных карт ПСБ, работников оборонно-промышленного комплекса, клиентов премиального пакета Orange Premium Club и при покупке недвижимости у партнера сегмента «Platinum PSB», при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента «Gold PSB» — процентная ставка 10,9% годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов — процентная ставка 11,3% годовых со страхованием. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей — для иных регионов. Срок кредита — от 3 до 30 лет. При размере кредита от 85% до 90% (85% не включая) от стоимости закладываемой квартиры процентная ставка увеличивается на 0,5 процентных пункта для всех категорий клиентов. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 06.06.2022. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

4Процентная ставка 10,5% годовых применяется по программе «Вторичный рынок» в рамках предложения для клиентов с первоначальным взносом от 30 до 80% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Процентная ставка 10,7% годовых применяется для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса, клиентов премиального пакета Orange Premium Club и при покупке недвижимости у партнера сегмента «Platinum PSB», при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента «Gold PSB» — процентная ставка 10,9% годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 11,3% годовых со страхованием. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей — для иных регионов. Срок кредита — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15 до 80% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. При размере первоначального взноса от 10% до 15% (15% не включая) процентная ставка увеличивается на 0,5 процентных пункта для всех категорий клиентов. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 06.06.2022. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.