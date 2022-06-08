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Героями новой рекламной кампании Авито стали российские предприниматели

Героями новой рекламной кампании Авито стали российские предприниматели
Иллюстрация: Авито

Платформа Авито запустила новую рекламную кампанию в поддержку отечественных предпринимателей. Героями роликов стали реальные представители МСБ, которые увеличили продажи с помощью Авито.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Идея новой масштабной кампании, которая стартует в стране с 8 июня, — поддержка малого и среднего бизнеса в условиях, когда привычные площадки для продвижения оказались недоступны. Героями кампании стали реальные предприниматели: создатель салонов связи, владелец салона по продаже автомобилей с пробегом, специалист по ремонту, директор сети агентств недвижимости и управляющий бизнесом. В рекламных роликах и интервью они рассказывают, как Авито помогает получать клиентов и достигать серьезных результатов.

Кампания напоминает, что ежедневно на Авито заключается более 500 тысяч сделок*, и каждый предприниматель, вне зависимости от сферы деятельности и размера бизнеса, может развивать на платформе свой бизнес и находить новых клиентов.

Посмотреть ролик можно по ссылке:

 

Героями новой рекламной кампании Авито стали российские предприниматели 1Владельцу салонов связи Валентину Яковлеву Авито помог увеличить продажи, прибыль его салона увеличилась в 8 раз:

«Для меня стало приятным открытием, что Авито может давать такой результат», — говорит он.

С января по май количество профессиональных продавцов в Авито Товарах увеличилось более чем на 16%.

Героями новой рекламной кампании Авито стали российские предприниматели 2Рост своего бизнеса директор сети агентств недвижимости Егор Провкин также связывает с Авито: через платформу поступают до 90% звонков клиентов. За прошлый год его компания сделала комиссионную выручку более полутора миллиарда рублей, а объем проданной недвижимости составил около 48 миллиардов рублей.

Авито — единственный крупный игрок в отрасли, который помогает продавать недвижимость и рекламировать ее клиентам практически во всех регионах. С точки зрения рекламы объекта, с точки зрения входящего трафика — это абсолютный лидер, — добавляет Егор Провкин.

За первые пять месяцев 2022 г. количество профессиональных клиентов в Авито Недвижимость выросло более чем на 20%.

Героями новой рекламной кампании Авито стали российские предприниматели 3Рассказывая про свой бизнес на Авито, основатель салона по продаже автомобилей с пробегом Камил Камилов отмечает результат, который показывают продажи авто через платформу:

«Здесь все инструменты предоставляют тебе полный карт-бланш для того, чтобы привлечь потенциального покупателя. Такого я нигде не встречал».

С января по май 2022 г. в Авито Авто размер профессиональной аудитории вырос на 15%.

Героями новой рекламной кампании Авито стали российские предприниматели 4С помощью Авито специалист по ремонту Любовь Гавюк смогла увеличить число клиентов на 90%, с момента регистрации на платформе ее бизнес увеличился вдвое:

Я использую Авито, потому что там большой поток клиентов. И советую всем пользоваться платформой, — говорит она.

С января по май этого года количество представителей бизнес-сообщества в Авито Услуги выросло более чем на 12%.

Героями новой рекламной кампании Авито стали российские предприниматели 5Управляющей бизнесом Нармине Борисовой Авито помогает оперативно решать вопросы с поиском персонала. На закрытие вакансии уходит не более 2-3 дней, а иногда — даже часов:

«На других ресурсах поиск и закрытие вакансии может занимать две-три недели. Я могу провести 10-15 переговоров и созвонов и конверсия будет 10 звонков — один положительный ответ или один хороший кандидат».

С начала года количество предпринимателей, размещающих вакансии или заинтересованных в привлечении квалифицированных кадров на Авито Работа, выросло более чем на 10%.

Рекламная кампания построена в формате 360°, для реализации будет задействована экосистема из нескольких медиаканалов: наружные поверхности на центральных локациях, реклама в бизнес-центрах, диджитал-форматы, перформанс и бренд-перформанс, — с помощью которых планируется охватить 75 млн человек старше 18 лет. Кроме того, кампания будет дополнительно поддержана на собственных медиаресурсах и соцсетях Авито, а также в прессе и телеграм-каналах.

За последние годы компания сделала гигантский шаг в развитии. Авито стал полноценной платформой для коммерции. Более половины всех профессиональных продавцов, представляющих сегодня малое и среднее предпринимательство в стране, доверяют нам развитие своего бизнеса и добиваются успеха вместе с Авито. Поэтому героями нашей новой рекламной кампании стали реальные предприниматели, а их истории — живой пример того, как мы помогаем им расти. Количество бизнесов на Авито постоянно растет: с начала года число продавцов в Недвижимости увеличилось более чем на 20%, в Товарах — более чем на 16%, в Авто — более чем на 15%, в Услугах — более чем на 12% и на более чем 10% — в Работе. Наша цель — непрерывный рост бизнеса наших клиентов, и через рекламную кампанию мы хотим показать истории существующих предпринимателей, которые растут вместе с Авито, — отмечает Игорь Макаров, коммерческий директор Авито.

Автор: Гринина Ирина
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