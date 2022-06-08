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Открыта бесплатная регистрация на бизнес-форум «EURASIAN IT WEEK»

Открыта бесплатная регистрация на бизнес-форум «EURASIAN IT WEEK»
Иллюстрация: EURASIAN IT WEEK

21 июня в Hyatt Regency Ekaterinburg состоится бизнес-форум «EURASIAN IT WEEK» для собственников бизнеса и руководителей IT-подразделений. Мероприятие пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн.

#НОВОСТИ

Спикеры бизнес-форума  «EURASIAN IT WEEK» расскажут:

— О повышении эффективности бизнес-процессов с использованием импортонезависимых решений. Спикер: Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов NAUMEN;

— О пути корпоративного продукта на внешний рынок. Спикер: Павел Скрипниченко, руководитель проектов Контур.Толк и Контур.Класс;

— О цифровых экосистемах. Спикер: Захар Иванчик, директор по развитию «ЦСБ Контроль»;

— Про разработку и внедрение искусственного интеллекта. Спикер: Александр Губа, руководитель макрорегиона Урал MANGO OFFICE;

— О государственной поддержке it-компаний в 2022 году. Спикер: Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области;

— Рецепт приготовления данных бухгалтерского учета для управленческого учёта. Спикер: Ольга Екимовских, директор Аутсорсингового центра «Основа Капитал»;

— Про разработку нового it-продукта: глубинные интервью, анализ ЦА, анализ конкурентов, позиционирование. Спикер: Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G.Branding;

— О юридических болях IT–проектов. Спикер: Мария Гаврилова, директор патентно-правовой компании Z&G.Patent, патентный поверенный РФ и др.

Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event

Бесплатная регистрация  участников на сайте e-i-w.ru или по телефонам: +7(932) 613-88-66 / +7(932) 613-88-77

Автор: Гринина Ирина
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