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УГМК-Телеком завершила эко-проект на Челябинском цинковом заводе

УГМК-Телеком завершила эко-проект на Челябинском цинковом заводе
Иллюстрация: Челябинский цинковый завод

Проектный офис генерального подряда компании УГМК-Телеком завершил строительство и сдал в эксплуатацию транспортному цеху Челябинского цинкового завода склад концентратов рудного двора.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Объект строился в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и призван исключить ветровую эрозию, снизив нагрузку на городскую окружающую среду.

Как рассказал директор проектного офиса генерального подряда УГМК-Телеком Максим Филичкин, важному для предприятия и города событию предшествовал большой объем строительных работ.

В ходе подготовительного этапа специалисты компании освободили площадку под строительство: произвели демонтаж старых железнодорожных путей и разобрали железобетонные конструкции. Во время разработки котлована со стройплощадки вывезли более 10 тысяч тонн грунта.

УГМК-Телеком завершила эко-проект на Челябинском цинковом заводе 1

Фото:  УГМК-Телеком

Поскольку строительство происходило в условиях регулярного подтопления, связанного с высоким уровнем грунтовых вод, на объекте шли постоянные работы по водопонижению и откачке воды, — добавил руководитель проектов УГМК-Телеком Максим Сафин.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения объекта строители проложили кабельные трассы и смонтировали блочную комплектную трансформаторную подстанцию.

Специалисты смонтировали железнодорожные пути общей протяженностью 1480 метров с устройством стрелочных переводов и запустили движение железнодорожного транспорта. Также выполнили армирование и заливку 92 железобетонных фундаментов, железобетонные эстакады для железнодорожного транспорта, железобетонные приямки для складирования сырья общим объемом более 5,5 тысяч кубических метров бетона. Строители собрали свыше 1 600 тонн металлоконструкций и установили технологическое оборудование, в том числе два мостовых грейферных крана и виброразгружатели железнодорожных вагонов, — рассказал Максим Филичкин.

Помещения склада оснастили инженерными сетями, системами пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, в рамках благоустройства территории склада концентратов рудного двора было построено 850 метров дорог и проездов, посажено более 2,5 тысяч квадратных метров газона.

Автор: Гринина Ирина
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