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На набережной Исети от Ткачей до Щорса появится аллея и велодорожки

На набережной Исети от Ткачей до Щорса появится аллея и велодорожки
Иллюстрация: Фрагмент презентации бюро Арт Хаус

Сейчас участок набережной в районе улицы Щорса находится в запущенном состоянии. Перед благоустройством его очистят и запретят коммунальным и промышленным предприятиям сливать в реку отходы.

#ГОРОД#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга утвердил концепцию благоустройства набережной реки Исети в границах от квартала Clever Park до улицы Щорса. Как уже писал DK.RU, в марте администрация города подвела итоги конкурса на лучший проект концепции — его выиграл консорциум компаний из Санкт-Петербурга и Роттердама. Уточненную концепцию благоустройства разработало архитектурное бюро Арт Хаус.

Представитель Бюро Рушинья Сафонова отметила, что благоустройство набережной Исети от квартала Clever Park до улицы Щорса — это часть большого городского проекта по обустройству общественных пространств. Участок набережной планируют сохранить в естественном состоянии, оборудовать прогулочные маршруты и зоны для спорта и отдыха.

Кроме этого набережную, по словам архитекторов, необходимо очистить от бытового мусора и веток, выровнять русло реки, саму реку очистить от донных отложений. Кроме этого необходимо запретить промышленным и коммунальным предприятиям незаконный слив отходов и сброс стоки.

Согласно разработанной концепции, на правой части набережной будет два уровня благоустройства. На верхнем уровне появится транзитный пешеходный переход, функциональные объекты, а также навесы с подвесными качелями. На нижнем уровне будут оборудованы железобетонные ступеньки для контакта с водой. А также появится сцена-пирс для проведения мероприятий и тренировок по йоге.

На верхнем уровне набережной высадят сосны, на нижнем уровне — многолетние травы. Вдоль набережной дизайнеры предлагают высадить аллею из ив и берез.

Планируется, что рядом с улицей Щорса построят новую школу — вход в учреждение будет организован со стороны набережной.

Кроме этого, вдоль набережной пройдет велопешеходный маршрут, который свяжут с центром города, а в перспективе продлят до улицы Лыжников.

Автор: Елизавета Порошина
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