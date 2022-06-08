В поселке «Зеленая горка» появятся дома выше пяти этажей и школа

Ранее компания «Диккит», которая возводит жилой район на границе Екатеринбурга с Верхней Пышмой, планировала застраивать его кирпичными четырехэтажками.

Поселок «Зеленая горка» на севере Екатеринбурга станет многоэтажным. Изначально на территории, которую осваивали структуры УГМК, планировали построить таунхаусы и четырехэтажное жилье. Однако девелопер решил изменить плотность застройки.

Изначально общая площадь жилья должна была составить 84 тыс. кв. м. Как пишет 66.RU, сейчас компания «Диккит» (связана с УГМК), переводит земли в условно разрешенный вид использования «среднеэтажная застройка». Если администрация Екатеринбурга одобрит изменение, высотность домов может вырасти до восьми этажей. В этом случае объем жилфонда составит 140 тыс. кв. м.

Между тем городские власти зарезервировали на территории поселка место под образовательный центр. На прошлой неделе комиссия по Правилам землепользования и застройки решила выделить там участок под школу на 1,2 тыс. мест. Как пояснил депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин, «это была превентивная мера в условиях активной застройки различных частей Екатеринбурга».

Ранее DK.RU писал об истории этого проекта. Его планировала реализовать УГМК, но в 2015 г. отказалась от своих планов и занялась поиском инвестора. Земельный участок и документацию пытались продать на торгах через фонд имущества Свердловской области. Но покупателей не нашлось, несмотря на то, что цена существенно снижалась: с изначальных 385,5 млн до 300 млн руб. УГМК даже выставляла проект для продажи на Avito. О том, что застройкой территории займется компания «Диккит», стало известно в 2020 г.