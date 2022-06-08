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Свердловский облсуд смягчил наказание экс-депутату Игорю Плаксину

Свердловский облсуд смягчил наказание экс-депутату Игорю Плаксину
Иллюстрация: Пресс-служба Свердловского областного суда

Застройщик был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В том числе он обвинялся в хищении денег пайщиков ЖСК «Первый Николаевский» и в ЖК «Новый Уктус».

#СУДЫ#НОВОСТИ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты по уголовному делу экс-депутата городской думы Екатеринбурга и застройщика Игоря Плаксина, который в сентябре прошлого года был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Изначально суд назначил бывшему депутату гордумы наказание в виде шести лет колонии общего режима. Но адвокат Плаксина не согласился с приговором и решил его обжаловать. Выслушав доводы сторон, суд незначительно снизил срок наказания — до 5 лет 11 мес.

DK.RU подробно описывал суть вменяемого Плаксину в вину преступления. По версии следствия, экс-депутат создал и зарегистрировал группу компаний «Уралэнергостройкомплекс», при этом являлся одним из его учредителей. В 2016 г. он похитил свыше 258 млн руб., которые в качестве аванса за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей АО «Завод  Пластмасс» в Копейске получило подконтрольное ему ООО «Стройуниверсал».

Кроме этого, в состав группы компаний входили ЖСК «На Постовского» и ЖСК «Первый Николаевский», которые привлекали средства граждан и юрлиц на строительство многоквартирных домов. В результате дольщики долгое время не могли получить свои квартиры. В ЖК «Первый Николаевский» застройщик оставил без квартир 780 чел. — в итоге дом достроила компания Prinzip. Квартиры в ЖК «Новый Уктус» ждали 194 пайщика — в итоге квартиры или компенсации они смогли получить после привлечения нового инвестора в 2020 г.

DK.RU также рассказывал о банкротстве Игоря Плаксина — это дело рассматривалось параллельно с уголовным.

Автор: Елизавета Порошина
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