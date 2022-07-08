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Сбербанк начал повторно использовать чипы из банковских карт

Сбербанк начал повторно использовать чипы из банковских карт
Иллюстрация: DK.RU

«Мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты». По оценке банка, это позволит до конца года сэкономить до 1 млрд руб.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Сбербанк начал повторно использовать чипы из невостребованных платежных карт, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу отдела киберкомплаенса банка Ольгу Маклашину.

Мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты, — рассказала Ольга Маклашина на конференции по безопасности платежей Paymentsecurity

По мере необходимости с неактивированных карт удаляется персональная информация, а карта направляется производителю. Он извлекает чип и вставляет его в новую карту. В месяц у Сбербанка накапливается 375 000 неактивированных карт, которые могут быть отправлены на вторичную переработку.

Манипуляции с неиспользованными банковскими картами позволят сэкономить банку 1 млрд руб. до конца года, ведь пластик с реимплантированным чипом будет стоить банку дешевле обычной карты на $4-5.

Такая карта точно будет дешевле, потому что чип покупать уже не надо, а он составляет значительную часть стоимости. Сейчас чип может стоить до €10, а переоснастить уже имеющийся — совсем другая цена, — отмечает глава Национального платежного совета Алма Обаева.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков в интервью «Forbes» отметил, что повторное использование чипа — «риск на стороне эмитента». По мнению эксперта, другие банки вряд ли поспешат перенять практику «Сбера».

В условиях новых санкций не только банкам приходится искать альтернативы. Активно продвигается импортозамещение на российском автопроме. Летом 2022 г. на отечественный рынок начнут поступать «ободранные» версии автомобилей низшего ценового сегмента. Первенцами среди таких легковушек станут Lada Granta и Niva

Нужно снижать таможенные пошлины и утилизационный сбор на авто. Увы, но наш путь сейчас — это импорт. Других вариантов преодоления дефицита автомобилей и запчастей, похоже, просто нет, — отметил Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

Что касается банковских карт, по словам Германа Грефа, глава Сбербанка, у финансово-кредитной организации нет проблем с налаживанием производства чипов. Чипы, которые используются в картах Visa, MasterCard и «Мир», соответствуют единому стандарту — EMV. Это значит, что чип из карты Visa можно после перепрошивки вставить в карту «Мир».

Автор: Алина Александрова

Автор: Андрей Пермяков
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