Великий переход. Как в уральских компаниях меняют зарубежные ИТ-решения на российские

Многие отечественные решения смогли заменить ушедшие из России программы и сервисы. Отечественное ПО зачастую не уступает по функциональности мировым брендам, а в чем-то и превосходит их.

Стратегия импортозамещения, в том числе в цифровой сфере, стала ответом на западные санкции и одним из приоритетных направлений деятельности российского правительства еще в 2014 г. А в 2022 г. Президент РФ своим указом запретил государственным органам с 1 января 2025 г. использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры. Предполагается, что за эти три года и чиновники, и делающие для них закупки госзаказчики должны перейти на российский софт. И уже с 31 марта 2022 г. госзакупки иностранного ПО для критической инфраструктуры запрещены без согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Операционные системы, офисные пакеты, системы управления базами данных, системное и инженерное ПО — многие решения представлены на рынке по несколько лет и уже успели себя хорошо зарекомендовать.

Собственные серверы vs облако. Что выбрать?

Размещение основной ИТ-инфраструктуры в иностранном облаке с недавних пор для предпринимателей попросту невозможно или сопряжено с высокими рисками: сложностью с оплатой, замедлением скорости, опасностью потери данных.

Самый большой, почти десятикратный рост спроса мы наблюдаем на услуги #CloudMTS. Облачные сервисы получили популярность на фоне возникшего дефицита и удорожания компьютерного оборудования, а также прекращения поддержки некоторого программного обеспечения его зарубежными разработчиками. Другим фактором роста востребованности виртуальных машин могли стать требования к государственным, муниципальным и системообразующим коммерческим структурам о перенесении своих баз данных, CRM-систем и публичных сайтов на отечественные серверы. Что, например, впервые за многие годы вызвало увеличение спроса услуги среди учреждений образования» — говорит директор по корпоративному бизнесу филиала МТС в Свердловской области Вячеслав Тюшняков.

Чем заменить привычный офисный софт?

На фоне санкционного давления спрос на офисные пакеты вырос в разы. Этому способствует то, что пользователи зарубежного ПО не могут установить критически важные обновления системы. Ряд западных разработчиков уходит с российского рынка, блокируя возможности бэкапа. Кроме того, существенно возросли риски потери данных — уже известны случаи, когда в библиотеку программных решений встраивался вредоносный код, который удалял все файлы с жесткого диска. А для многих компаний, находящихся под санкциями, использование зарубежного софта попросту невозможно.

Полноценной заменой распространенных офисных пакетов выступает российский софт «Мой офис». Это комплекс приложений и систем для профессиональной работы с документами — решение содержит редакторы текстов, презентаций, электронных таблиц, веб-сервисы, облако и корпоративную почту Mailion. Все программы работают на компьютерах, планшетах и смартфонах. Продукт входит в реестр отечественного ПО, а значит, его можно использовать и в государственном секторе. Софт интегрируется с любыми уже существующими мощностями, а пользовательский интерфейс прост и удобен в использовании.

Где удобнее проводить видеоконференции?

Синонимами удаленных видеоконференций и планерок за последние пару лет успели стать такие сервисы, как Skype и Zoom. Количество пользователей и востребованность этих программных решений существенно выросли в период пандемии. Однако ввиду возможных санкционных действий и с точки зрения безопасности, лучше отдать предпочтение российским программам.

Российская экосистема сервисов способна стать полноценной альтернативой популярным западным решениям. Компания работает на рынке уже 13 лет, серверы находятся в России. Webinar Meetings представляет собой площадку для совещаний, онлайн‑мероприятий, дистанционного обучения, тренингов, вебинаров, а также включает систему для автоматизации найма сотрудников. Программа позволяет записывать мероприятия, демонстрировать видео, подгружать фоны. Пользователям нет необходимости скачивать приложение — участникам конференций достаточно перейти по ссылке.

Как контролировать автопарки и разъездной персонал?

Сейчас обеспечить контроль и координацию разъездного персонала, автопарка, мониторить движение транспорта, события на маршруте, расход топлива, а также поведение сотрудников предпринимателям помогает отечественная разработка «Мобильные сотрудники» от МТС. Для подключения к системе не требуется покупать дополнительное оборудование. Использование сервиса дает возможность сократить расходы на содержание корпоративного автопарка на 30% и повысить эффективность его работы на 25%.

В связи с уходом с российского рынка международных компаний по разработке телематических решений МТС готова обеспечивать быстрый перевод компаний на собственное решение по мониторингу транспорта с сохранением непрерывности их бизнес-процессов. При таком переходе не требуется замена оборудования, поэтому он осуществляется быстро и при минимальных затратах. Сервис МТС является полностью отечественным решением и внесён в реестр российского ПО. Компании-интеграторы и установщики GPS/ГЛОНАСС оборудования могут воспользоваться SaaS-решением МТС без необходимости закупать и устанавливать свои сервера. Мы прогнозируем кратный рост популярности сервиса в ближайшее время — отметил Вячеслав Тюшняков.

Представленные в обзоре решения — лишь малая часть того, что может предложить потребителям отечественный рынок. Российские разработчики заинтересованы в том, чтобы дорабатывать свои продукты под запросы бизнеса, это лишь вопрос времени и ресурсов.