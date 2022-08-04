«В проживании в своём доме на берегу озера уж точно больше гармонии, чем в городе»

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP, рассуждает о преимуществах загородной жизни и раскрывает «фишки» коттеджного поселка «Золотой камень».

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Горе от ума… Слава Богу, небольшое (видимо, по анатомическим причинам). Попытки задуматься о чём-либо в последнее время приводят меня к ужасному результату. Ответ на вопрос порождает минимум два новых вопроса, и конца-края этой «цепной реакции» не видно.

Слегка утешает, что даже Сократ, рисуя круги на песке, говорил: «Чем больше я знаю, тем больше я не знаю», имея в виду «знаю» — то, что внутри круга (площадь); а «не знаю» — то, что снаружи (окружность). Ну а поскольку я ни разу не Сократ, то мне сам Бог велел. Повезло Сократу, что жил он в солнечной Греции, а не в снежной России. Круги на песке легче рисовать, чем комья снега катать.

Ход мысли был следующий: белка, изображённая на рекламном щите коттеджного посёлка «Золотой камень», пела: «Ничего милей на свете не-е-ту…». Автоматически у меня в голове пропелось и продолжение: «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свобо-о-ды». Что показалось вполне актуальным применительно к «Золотому камню» — тут тебе и дворец — строй какой хочешь, и свобода — собственный земельный участок и благоустроенная зона вокруг Шарташа. Хочешь — гуляй, хочешь — бегай. Или плавай, или катайся на велосипеде. По сравнению с городом много больше вариантов, вполне себе свобода.

А мысль пришла следующая — а правильно ли, что «свобода» и «дворец» в посёлке противопоставляются? Утомлять списками «за» и «против» не буду. Естественным образом родилась следующая мысль — хорошо бы, чтобы оба эти понятия сочетались, находились в гармонии, так сказать. Но легче от этого не стало — слово «гармония» ничуть не менее ёмкое, чем «свобода».

Тогда я совершил «обходной манёвр» и успокоился на том, что в проживании в своём доме, на своей земле, среди леса на берегу озера уж точно больше гармонии, чем в городе. Хотя бы потому, что суеты меньше. Да и природа — наша естественная среда обитания. Возвращение в родное лоно, как ни крути.

От этой простой мысли даже как-то веселее стало. Но — горе от ума — эту благодать отравляло понимание, что радость моя вызвана не тем, что я додумался до чего-то хорошего. А тем, что хитрый мозг нашёл лазейку, и радуется тому, что ему больше не надо думать. Оказывается, в такой ситуации мозг выделяет эндогенные вещества — эндорфины (морфий) и каннабиноиды. Чёрт меня дёрнул посмотреть накануне ролик с профессором Савельевым в Ютубе.

Но мозг не подвёл — нашёл выход и тут. Вспомнил, что эндорфины также выделяются при лёгкой физической нагрузке на свежем воздухе. Так что мы с ним сошлись на том, что скоро достроим дом и будем гулять, кататься на велике по окрестностям озера и совершенно легально балдеть. Да ещё и с пользой для здоровья. Присоединяйтесь.



Отдел продаж коттеджного поселка «Золотой камень»:

Екатеринбург, Щорса, д. 53.

Телефон: +7 (343) 363-01-52

Режим работы: пн. — пт.: с 09:00 до 20:00, сб.: с 10:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

Официальный сайт: zolotoikamen.com

Застройщик: ООО «ПРОСПЕКТ "ЗОЛОТОЙ КАМЕНЬ"».