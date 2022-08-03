Жителям региона стали доступны премиальные автомобили на спецусловиях

«Оками. Автомобили с пробегом» — одна из ведущих площадок по продаже автомобилей — предлагает выгодные предложения на покупку автомобилей премиум-класса с пробегом.

Только до 31 августа 2022 г. на площадках «Оками. Автомобили с пробегом» в Екатеринбурге, Кургане и Нижнем Тагиле доступен большой выбор проверенных автомобилей на специальных условиях.

Кроме того, «Оками. Автомобили с пробегом» принимает в трейд-ин автомобиль любой марки1, а также действуют кредитные программы со ставкой от 0,1% годовых в рублях2 и возможность приобретения автомобиля в лизинг.

«Оками. Автомобили с пробегом»:

г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 78 и Сибирский тракт, 49.

г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 3а.

г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 102

Дисклеймер

Реклама. Не оферта (ст.437 ГК РФ). Информация указана на 01.08.2022г. Подробности по специальным условиям и ценам у продавцов-консультантов «Оками. Автомобили с пробегом».

1Система трейд-ин (trade-in) — приобретение Клиентом нового автомобиля с одновременным заключением с ним договора купли-продажи его бывшего в эксплуатации автомобиля любой марки. При наличии разницы между стоимостью нового автомобиля и стоимостью бывшего в эксплуатации автомобиля Клиента, Стороны производят взаиморасчеты с учетом возникшей разницы.

2ПАО РОСБАНК (Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 г.) Требования к автомобилю: автомобили любых марок, за исключением: ГАЗ, УАЗ, ВАЗ (без сертификата Lada Selection), ВИС, ИЖ, Богдан: возраст, которых на день оформления кредита не превышает 10 лет с пробегом не более 150 000 км; возраст, которых на день оформления кредита не превышает 15 лет с пробегом не более 200 000 км и стоимостью не менее 300 000 рублей. Возраст автомобиля рассчитывается исходя из года изготовления ТС, указанного в ПТС. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Максимальная сумма кредита — 8 000 000 руб. Ставка по кредиту 0,1% в первые 12 мес. и 15,5% с 13 по 84 мес. Срок кредита 84 мес. Есть возможность досрочного погашения кредита. Валюта кредита — российский рубль. Первоначальный взнос от 30% до 40%; обязательно оформление опции НСС (Назначь свою ставку) на платной основе. Стоимость НСС включается в сумму кредита в момент оформления. Пример расчета. Цена автомобиля: 2 000 000 рублей. Первоначальный взнос: 30%. Срок кредита: 84 месяца. Ставка в первые 12 месяцев: 0,1%. Ставка с 13-го месяца: 15,5%. НСС, в месяц: 3 057 рублей. Платеж в первые 12 месяцев: 16 800 рублей. Платеж c 13 по 84 месяца: 31 210 рублей. Передача автомобиля с пробегом осуществляется после подписания с Клиентом договора купли-продажи, получения нами полной оплаты за автомобиль с пробегом и подписания с Клиентом акта приема-передачи. Страховой полис КАСКО оформляется на территории Оками. Автомобили с пробегом, аккредитованными страховыми компаниями-партнерами.