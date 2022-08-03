«Идола» — переименовать, вандалам объявить информационную войну

В Екатеринбурге прошло заседание Совета неравнодушных во главе с Алексеем Орловым. Обсуждалось продвижение Шигирского идола и Екатеринбурга в России и мире, а также варианты борьбы с вандализмом.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вчера провел очередное заседание Совета неравнодушных или Совета по сохранению и развитию культурного наследия. В повестке заседания было несколько вопросов, в том числе — «Шигир. Концепция продвижения Екатеринбурга через памятники истории Урала» и «Программа мероприятий по борьбе с вандализмом в Екатеринбурге».

«Это не про религию и философию и не про языческие практики. Это про большую социокультурную идею»

В феврале 2022 г. в Екатеринбурге был «стихийно» создан Комитет по продвижению Шигирской культуры. Его представители считают, что их главная цель продвигать город Екатеринбург через данную серию археологических находок и создали соответствующую программу. Сейчас ведется работа в юридической сфере, чтобы образ Шигира можно было использовать законно предпринимателям и некоммерческим организациям, прорабатываются концептуальные и идеологические моменты, связанные с его использованием для продвижения города. Разрабатываются возможности получения грантов и других видов финансирования для продвижения города. Комитет открыт для всех желающих в него вступить.

Вице-мэр Сергей Плахотин, один из участников Комитета, в начале заседания заявил, что слово «идол» имеет своеобразный негативный флер, который может расколоть общество, и поэтому предлагает его не использовать: «Мы переходим к образу «Шигир из Екатеринбурга» и продвигаем его, отказываясь от слова «идол».

В Комитет по продвижению Шигирской культуры также вошли политологи Евгений Потапов и Дмитрий Москвин. Они разработали стратегию продвижения этой культуры в России и за рубежом и поделились ей на заседании Совета неравнодушных.

Евгений Потапов:

— Наша стратегическая сверхзадача — создание обособленного музейного комплекса с развитой туристской инфраструктурой, сферой гостеприимства, чтобы люди сюда приезжали, видели не единичный экспонат, а объект, представленный на мировом уровне.

Прежде всего массив научных текстов о Шигире должен быть переведён на нормальный человеческий язык, чтобы какие-то вещи, которые вертятся сейчас научной среде, были проиллюстрированы и стали доступны совершенно разным слоям населения, в том числе на иностранных языках и с учетом специфики иностранного туриста.

Более приземленные задачи — создание базы текстов, привлечение трафика в музеи и так далее. Шигир должен быть как-то включен в программу празднования 300-летия города. Дискуссия, которая разворачивается несколько месяцев в Екатеринбурге, показала один неоспоримый факт — огромное количество людей, которые живут здесь, не представляют, что здесь есть такой артефакт.

На использование образа Шигира нужно разрешение государства. Сейчас мы занимаемся юридическими вопросами, делаем своеобразную оценку всех имеющихся пакетов документов, чтобы использование было законным и прозрачным. Конечная цель этого пункта — создать для предпринимателей достаточно простую пошаговую инструкцию, что надо сделать, чтобы использовать в своих продуктах образ Шигира.

Дмитрий Москвин:

— Шигирский идол позволяет переосмыслить историю Урала. Большинство знает только несколько ее столетий. Многие писатели говорят о горнозаводском сюжете, о 400-летней истории освоения Урала русской цивилизацией. Тем не менее мы имеем колоссальный массив артефактов, указывающий, что история освоения этих мест началась намного раньше и насчитывает несколько тысячелетий. Причем это доказывает не только Шигир, но и огромное количество памятников на территории всего большого Урала.

Нам дико не хватает интерпретации, что это были вообще за люди, которые жили здесь около 12 тысячелетий назад, чем они занимались, что нам вообще досталось от тех древних народов. Объектов много — от Аркаима и пещер с рисунками до наших шигирских находок.

Мы считаем, что за всем этим кроются серьезные экономические возможности. Уже на первой стадии видно, что данная тема попадает под ряд очень крупных грантовых фондов и программ и через это, соответственно, можно войти в федеральную повестку.

То, о чем мы говорим, не имеет отношения к одному единственному объекту. Это касается колоссального массива культурного наследия Большого Урала и региона в целом. Это не про религию, не про философию и не про языческие практики. Это про большую социокультурную идею, которая позволит нам понять самих себя.

«Мы запускаем информационную войну с вандализмом»

Вторая тема, которую обсуждали в Совете неравнодушных, — варианты борьбы с городским вандализмом. Она вызвала также бурную дискуссию. Алексей Орлов предложил несколько вариантов мер предотвращения порчи городского имущества.

Алексей Орлов:

— Городу требуется комплексный план по борьбе с вандализмом и сегодня я позволю себе представить наш коллективный труд: проект, который включает в себя планы мероприятий, направленных на борьбу с вандализмом.

Миллионы рублей, как бюджетных, так и частных компаний ежегодно тратится на устранение последствий вандализма, замену разбитых стекол, восстановление сломанных скамеек, конструкций городской навигации, памятников. Молодые люди, видя, что за порядком никто не следит, готовы нарушать законы. Вандализм поощряет и другие правонарушения.

Мы предлагаем семь блоков, в которых прописаны разные возможные виды предотвращения порчи городского имущества.

Первый блок — это антивандальная информационная кампания и формирование общественной нетерпимости к вандализму. Система «Безопасный город» обеспечивает нас серьезным массивом видеоданных. Число камер в Екатеринбурге, которые подключены к данному аппаратно-программному комплексу, будет расти. В этом году мы установим еще 130 камер. А вообще, камер, которые передают изображения высокого качества, в городе уже порядка 3 тыс.

В ближайшее время появится телеграм-канал — это будет независимая информационная площадка, где будут публиковаться видеозаписи этих деяний. СМИ смогут использовать этот контент и публиковать на своих ресурсах. Это будет способствовать как непосредственно поимке вандалов, так и предотвращению актов вандализма, перспектива прославиться на весь город остановит многих людей от желания порисовать на фасаде или сломать урну или скамейку. Мы запускаем информационную войну с вандализмом.

Кроме этого предлагаем начать воспитательную работу в школах, проведение рейдных мероприятий в сотрудничестве с казачьим сообществом, использование антивандальных материалов и конструкций при ремонте и строительстве, сотрудничество с частными охранными предприятиями для выезда групп быстрого реагирования, меры по быстрому устранению последствий вандализма, переход от порицания к наказаниям, увеличение размеров штрафов. Творческие замыслы молодёжи должны быть размещены в определённых местах, в так называемых граффити-отводах.

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