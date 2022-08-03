Закуп в госрезерв и новые страны-покупатели. Минпромторг — о восстановлении металлургии

На восстановление работы металлургической отрасли страны нужно 8 лет, посчитали в ведомстве. Пока с продажами в Азию все не так гладко, можно нарастить потребление внутри РФ, считают в правительстве.

Минпромторг РФ заявил, что металлургам страны на адаптацию к санкциям и восстановление потребуется восемь лет. Такая цифра приведена в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 г., разработанной ведомством.

В документе говорится, что потребление металлургической продукции внутри страны и объемы ее экспорта вернутся на уровни 2019–2020 гг. к 2030-му, но за счет замещения импорта производство стали к этому сроку должно будет вырасти на 6,4% по сравнению с тем же периодом. При этом в проекте отдельно описаны барьеры, вызывающие сложности с переориентацией экспорта из Европы в Азию, пишет РБК.

Денис Мантуров, вице-премьер и глава Минпромторга, 1 августа на совещании у Владимира Путина заявлял, что проект стратегии развития отрасли готов и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что сейчас опубликован промежуточный вариант стратегии, она будет дорабатываться совместно с другими ведомствами и отраслевыми организациями.

В проекте прописано, что металлургия страны, столкнувшаяся с серьезными санкциями и падением производства, будет восстанавливаться в два этапа. С 2024 по 2026 гг. отрасль должна пройти адаптацию, после чего начнется восстановительный период, он продлится до 2030 г.

Первым шагом станет стимуляция потребления металла внутри страны, что поможет смягчить удар от санкций. В документе прописано, что для этого нужно, в том числе, уточнить потребности в металлопродукции, необходимой для восстановления разрушенных в Донбассе объектов. На совещании с Путиным Мантуров предлагал также начать закупать металлопродукцию в госрезерв, эти запасы в будущем можно будет использовать для интервенций на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса.

Второй шаг по спасению отрасли предусматривает реализацию новых проектов по развитию инфраструктуры, в том числе по транспортировке российских энергоресурсов на новые рынки. К этому моменту должны будут сформироваться новые логистические цепочки и должна стабилизироваться доходность металлургической отрасли.

Ранее на DK.RU: Металлурги просят о помощи: отрасль в России на грани банкротства

Напомним, после начала военной спецоперации России в Украине Евросоюз ввел запрет на поставки почти всей номенклатуры стальной продукции из России. Металлурги страны заявили, что в этих условиях необходимо перенаправить на восток около 4 млн т продукции, позже цифра выросла до 7 млн т.

В документе прописано, что сейчас альтернативные рынки сбыта российского металла — это Турция, Китай, страны СНГ и ЕАЭС, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка. Однако и тут возникают трудности: азиатские покупатели требуют дисконт, транспортировка обходится недешево, крепкий рубль снижает прибыль. Участники рынка заявили, что экспорт зачастую оказывается нерентабельным.

Минпромторг прописывает в документе, что сейчас доля азиатского направления в экспортных поставках уже превышает 50% вместо традиционных 10–20%. Порты Приморского края физически неспособны обработать все экспортные грузы из России в Азию, из-за чего металлургические компании вынуждены отгружать товары через порты Черного моря, где из-за рисков для судоходства фрахт подорожал в два-три раза. Также металлурги сталкиваются с арестом своих товаров за пределами России.

Проблем добавляет и «высокий уровень тарифной защиты» развивающихся стран. На Западе импортные пошлины на металлопрокат равны или близки к нулю, в развивающихся же странах активно используют высокие ввозные пошлины. Минпромторг для исправления ситуации предлагает ускорить заключение соглашений по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества с этими странами, а также применять двусторонние преференциальные режимы. Это даст возможность торговать с географически удаленными от России странами.

СПРАВКА В Турции действуют импортные пошлины на листовой прокат на уровне 7–12%, в Бразилии — 10,8% на плоский и сортовой прокат.

Крупнейшие металлургические компании страны пока не прокомментировали инициативу правительства.

Читайте также: Строить будем на манер «сталинок». Минстрой придумал, как поддержать металлургов страны