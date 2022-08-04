«МСБ непотопляемый. Вкладывать в него деньги надежнее, чем инвестировать в Запад»

2020 и 2021 гг. показали, насколько адаптивным может быть малый и средний бизнес. Предприниматели успешно преодолели кризис, вызванный пандемией, и продолжают работать в эпоху нового шторма.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество вновь созданных бизнесов в России за месяц составило 579 721 тыс. Из них 45 694 субъектов было создано в УрФО и 17 240 — в Свердловской области. Несмотря ни на что, бизнесы продолжают открываться. Конечно, для развития и стабильной работы субъектам МСБ необходимо финансирование. О том, где его взять быстро и безболезненно рассказал Сергей Федореев, руководитель инвестиционной платформы «Вдело».

Справка Инвестиционная платформа «Вдело» — первая инвестиционная платформа, созданная инфраструктурой поддержки предпринимательства. Платформа предоставляет возможность частным инвесторам вкладывать деньги в малый и средний бизнес через выдачу займов. Все операции онлайн. Займы на любые цели. Для инвесторов — бесплатно. Для заемщиков — комиссия при выдаче займов. Платформа внесена Центральным Банком РФ в реестр операторов инвестиционных платформ.

Авторы проекта — команда Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Более 300 предприятий уже получили финансирование через платформу.

Сергей, несколько слов о платформе «Вдело». Когда и зачем появился этот проект?

— СОФПП запустил инвестиционную платформу «Вдело» в 2020 г. Инструмент предназначен для того, чтобы бизнес мог реализовать свои проекты с привлечением частных инвестиций. На текущий момент в стране работает порядка 4 млн предпринимателей и практически каждый из них сталкивается с проблемами при кредитовании — банки выдают кредиты по определенным алгоритмам, и не каждый бизнес может в них вписаться. Поэтому предприниматели идут к частным инвесторам, которые принимают решение о финансировании проектов гораздо проще и быстрее, нежели банки. Инвесторы на платформе «Вдело» — точно такие же предприниматели. Они вникают в проект и принимают решение об инвестировании в тот или иной проект, основываясь на собственном опыте.



Сколько заемщиков уже привлекли средства на платформе?

— На текущий момент на платформе было размещено более 1200 проектов, 70% из них привлекли финансирование. В общей сложности с момента запуска платформы инвесторы выдали заемщикам более 2,9 млрд руб. Если посмотреть на структуру выданных займов, то больше всего средств привлекли предприниматели из сферы услуг (904,9 млн руб), на втором месте производственные предприятия (486,9 млн руб.). Далее идут бизнесы, работающие в сфере общественного питания (105,3 млн руб.)

Требования инвесторов к проектам стандартизированы или каждый диктует свои условия заемщикам?

— Работа на платформе отличается гибкостью. Когда заемщик регистрируется на «Вдело», он максимально подробно и честно рассказывает про свой проект, для чего ему нужны средства, на какой период, под какую ставку он готов привлекать средства. Про честность я говорю не случайно. Инвесторы — опытные люди и довольно глубоко погружаются в проект.

Конечно, инвестор всегда хочет выдать займ под максимальный процент, но предприниматель ограничен рамками доходности и готов привлекать средства под процент пониже. Тут и происходит принятие решения. Инвестор смотрит, анализирует, будет ли он вкладываться в проект на таких условиях.



Плюс платформы в том, что для заёмщиков здесь максимально адекватные ставки, на уровне банковских. Например, высококонкурентные бизнесы могут привлечь средства и под 14% годовых, но есть проекты, которые могут позволить себе ставки выше.

Вот простой пример: предприниматель нашел объект коммерческой недвижимости по цене сильно ниже рынка. Ему нужно очень быстро привлечь средства, чтобы успеть выкупить объект. Он выставляет ставку на платформе по верхнему уровню, чтобы инвесторы быстро приняли решение в его пользу. Для инвесторов тоже плюс — они заходят в проект с максимально высокой доходностью. Вообще на фондовом рынке принято считать, что ставка пропорциональна рискам. На нашей площадке это правило не всегда работает: можно найти проект с минимальными рисками и высокими ставками.

Каким критериям должен соответствовать заемщик, чтобы привлечь средства инвесторов через «Вдело»?

— Перед тем, как допустить заемщика на платформу, его бизнес проходит проверку. «Вдело» внесена ЦБ в реестр операторов инвестиционных платформ, поэтому мы смотрим, чтобы бизнес, к примеру, не находился в процедуре банкротства, обязательно проверяем движения денег по счету, смотрим состав учредителей проекта с долей 50+ %. Чтобы повысить свой рейтинг, заемщик может добавить залоги: движимое и недвижимое имущество. Влияет на скорость принятия решений и качество кредитной истории предпринимателя.

Сколько времени проходит от момента подачи заявки на регистрацию заемщиком до выдачи ему необходимой суммы?

— С момента регистрации до размещения проекта на платформе проходят считанные минуты. А дальше уже начинается этап сбора средств. Как быстро соберутся деньги, зависит от опыта заемщика. Бывает и такое: проект только появился, а уже десятки человек хотят в него проинвестировать. Мы рекомендуем заемщикам формировать доверие к себе, начинать лучше с небольших проектов на небольшие сроки. Кстати, в один проект могут вложиться несколько инвесторов.

Получается, что «Вдело» — некий аналог краудфандинга?

— Да, только краудфандинг — это невозвратные инвестиции, социальные. В нашем случае заемщик отдает средства инвестору с процентом.

Есть ли у заемщиков ограничения на объем привлекаемых средств?

— Минимальный займ на платформе «Вдело» составляет 50 тыс. руб. Максимальный — 1 млрд. Но в нашей практике таких проектов пока не было. Самая большая сумма, привлеченная через платформу, составила 50 млн руб. Средняя ставка — 18-20% годовых.

Как СОФПП будет развивать платформу?

— Мы планируем тиражировать уже отработанную практику в другие регионы страны. Также развиваем инвестиционное сообщество на Урале и понимаем, как создавать его на других территориях. «Вдело» была отмечена в числе 100 лучших проектов России. В ближайшее время мы официально станем резидентами Сколково. Мы презентовали платформу корпорации МСП. В ближайших планах — представить ее в Тюмени и Пермском крае, а также выпускать цифровые облигации. Модель пока отрабатывается.

Что бы вы сказали потенциальным заемщикам и потенциальным инвесторам платформы?

— МСБ непотопляемый. Это доказал и 2020, и 2021 годы. Бизнес выдержал, устоял. Он является той силой отечественной экономики, которая держится на плаву, несмотря ни на что. Инвесторам я бы, наверное, посоветовал перестать инвестировать в Запад, ведь есть хорошие реальные проекты отечественного бизнеса, и можно зарабатывать вместе с нашими предпринимателями.