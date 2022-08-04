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Жителям КП «Заповедник» возвращают газ

Жителям КП «Заповедник» возвращают газ
Автор фото: Дмитрий Емельянов. Иллюстрация: DK.RU

АО «ГАЗЭКС» завершило операцию по продувке почти 80 километров газораспределительных сетей. В них скопилась влага, которую необходимо было удалить для бесперебойной подачи газа.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Строительство газораспределительных сетей для подключения к газу поселка «Заповедник» началось в 2016 г. Двумя года позднее была введена в эксплуатацию подводящая к поселку газораспределительная сеть высокого давления. Строительно-монтажные работы выполняли различные сторонние подрядные организации на основании проектной документации. Строительство газопроводов для новых парков и ввод в эксплуатацию продолжается по настоящее время.

С момента начала эксплуатации газораспределительной сети в АО «ГАЗЭКС» поступали заявки от потребителей газа о перебоях в газоснабжении индивидуальных жилых домов поселка «Заповедник», вызванных наличием влаги в газораспределительной сети с образованием ледяных закупорок в зимний период.

В целях комплексного подхода к решению этой проблемной ситуации, обеспечения стабильной безаварийной работы, бесперебойной поставки газа потребителям и дальнейшего недопущения закупорок, с 23 июня 2022 года силами специалистов АО «ГАЗЭКС» проводятся технические мероприятия по очистке внутренней полости газораспределительных сетей посёлке «Заповедник» общей протяженностью порядка 76 километров. Данные мероприятия невозможно было осуществить без приостановления газоснабжения потребителей, — рассказал главный инженер АО «ГАЗЭКС» по Южному округу Константин Выходцев.

Чтобы удалить влагу из участков газораспределительных сетей, специалисты проводили продувку воздухом. В работах были задействованы не только специалисты КЭС г. Сысерть, но и их коллеги из Каменска-Уральского, а также специализированная техника АО «Екатеринбурггаз».

Повторные пуски газа и подключение абонентов начались с 3 августа 2022 г. Для выполнения данных работ будут также привлечены дополнительные бригады из других комплексно-эксплуатационных служб АО «ГАЗЭКС».

Справка

 
Группа компаний «ГАЗЭКС» – крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 года. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тысячи потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодные инвестиции ГК «ГАЗЭКС» в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В Группе компаний работают свыше 4500 человек.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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