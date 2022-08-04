В Екатеринбурге снизили стоимость 244 объектов недвижимости

Комиссия при МУГИСО по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости снизила в первом полугодии 2022 г. кадастровую стоимость объектов недвижимости более чем на 7,3 млрд руб.

В первом полугодии 2022 г. проведено 14 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 382 заявления в отношении 689 объектов недвижимости. Удовлетворены ходатайства в отношении 244 объектов недвижимости. Суммарно кадастровая стоимость снижена белее чем на 7,3 млрд руб.

Член Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Априори» Сергей Козлов отметил, что значительно выросло количество положительных решений комиссии об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной.

«Я думаю, что это связано как с особенностями объектов недвижимости, по которым были поданы заявления (этот вопрос мы еще будем анализировать), так и с улучшением качественной составляющей отчетов оценщиков. Оценщик в данном случае учитывает уникальные особенности объектов, что не всегда получается при применении массовой оценки. При этом суммарные показатели изменились. Если за первый полугодовой период в прошлом году речь шла об общем снижении в результате переоценки более чем на 13 миллиардов рублей, то в этом году речь идет о меньшей сумме», — пояснил он.

Козлов отметил, что в целом, полученные результаты уже говорят о том, что такой инструмент, как Комиссия по переоценке кадастровой стоимости, остается востребованным и эффективным.