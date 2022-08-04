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Поставщики IKEA начали продавать товары через «Яндекс Маркет»

Поставщики IKEA начали продавать товары через «Яндекс Маркет»
Иллюстрация: скриншот страницы «Яндекс Маркета»

Договор с площадкой уже заключили 11 компаний, в том числе производители мебели и домашнего текстиля. Маркетплейс планирует расширять вкладку «Товары IKEA» на сайте.

#РИТЕЙЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

На «Яндекс Маркете» начали продавать товары поставщиков IKEA. Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, сейчас на площадку зашли 11 компаний, которые производят мебель, текстиль и другие товары для дома.

Сейчас на «Яндекс Маркете» есть специальная страница, на которой собраны товары, ранее поставлявшиеся в IKEA. Ритейлер планирует заключить договоры и с другими компаниями, которые ранее сотрудничали со шведским брендом.

Одним из продавцов, начавших сотрудничать с «Яндекс Маркетом», стала производственная компания из Казахстана «АГФ-групп». Ее фабрика поставляла постельное белье для российских магазинов IKEA с 2016 г. и является действующим поставщиком сети для других стран. Также на площадке представлены товары Askona, комбината «Шуйские ситцы», мебельного холдинга «Ангстрем».

Сейчас через сервис «Яндекса» можно купить комплекты постельного белья, отдельно наволочки и простыни, столы и стулья, табуретки, столики, диваны, кровати, стеллажи, комоды и тумбы, полки, посуду, текстиль для дома, хозяйственные товары и системы хранения, домашний текстиль, подушки, декор.

Напомним, распродажа IKEA в России, стартовавшая не слишком гладко, продолжается. Для того, чтобы купить товары на сайте компании, нужно подождать, когда на него «пустят», на выбор и оформление покупки дается 15-20 минут, после чего пользователь возвращается в очередь. Помещенные в корзину товары при этом никуда не пропадают, продолжить выбор и оформление покупки можно позже.

Читайте также: Между маркетплейсом и ИП: товары из IKEA ждет либо сток, либо перепродажа

Автор: Александра Клименко
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