В четыре раза ниже рынка. ТРК «КомсоМОЛЛ» радикально снижает арендные ставки для бизнеса

Руководство ТРК «КомсоМОЛЛ» запускает акцию «Легкий старт» для новых арендаторов и предлагает занять свободные площади от 30 до 2000 м2. Стоимость аренды от 200 руб./м2.

На текущий момент это одно из самых выгодных предложений в городе. По данным аналитической службы «РЭД.Технология», средняя арендная ставка в микрорайонных ТРЦ и ТРК города (без НДС и КУ) составляет 860 руб./м2. В районных торговых центрах — от 905 руб./м2. Дороже всего квадратные метры обходятся арендаторам региональных ТРЦ — в 1282 руб./м2.

Кроме того, в рамках пакета «Легкий старт» арендаторам площадей в «КомсоМОЛЛе», готовым подписать договор в ближайшее время, будут предоставлены специальные условия на начальный период работы. Они обсуждаются индивидуально с учетом возможностей и пожеланий арендатора.

Фото: детский праздник в ТРК «КомсоМОЛЛ»

К бизнесу, который заходит на площадку ТРК, подход гибкий и индивидуальный. Управляющая компания торгового центра готова обсуждать очень лояльные условия размещения, подбирать для потенциального арендатора подходящие площади. Кроме того, мы готовы предоставлять серьёзные рекламные возможности для бизнеса: арендаторы могут пользоваться группами «КомсоМОЛЛа» в социальных сетях в рекламных целях, использовать площади на фасаде и внутри здания, участвовать в маркетинговых акциях комплекса и пр., — рассказывает Ксения Бельская, управляющий ТРК «КомсоМОЛЛ».

Руководство «КомсоМОЛЛа» подчеркивает: арендовать площади в торговом центре могут абсолютно все представители бизнеса вне зависимости от масштаба и рынка. Особенно приветствуются представители fashion-ритейла, развлекательные и образовательные проекты.

ТРК «КомсоМОЛЛ» сотрудничает не только с федеральными и региональными арендаторами, но и активно поддерживает местных предпринимателей и производителей. Мы достигли соглашения о сотрудничестве со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и организовали на площадке «КомсоМОЛЛа» большой мультибрендовый бутик для местных брендов (проект называется «Лёгкий START-UP»). Производителям крафтовой продукции, текстиля, одежды, обуви и аксессуаров предоставляется место в общем бутике до 6 м2, — продолжает Ксения Бельская.

Фото: пространство для небольших производителей одежды и аксессуаров

Иными словами, начать бизнес в ТРК «КомсоМОЛЛ» могут как уже действующие предприниматели, так и самозанятые, начинающие бизнесмены, которые еще только пробуют свои силы на региональном рынке. Идею проекта «Лёгкий START-UP» презентовали на выставке «ИННОПРОМ-2022» в рамках круглого стола «Большие пространства для малого бизнеса». Инициатива получила живой отклик аудитории. Так было принято решение о том, что проект должен быть обязательно воплощен в жизнь — разработана упрощенная форма договора аренды, предусматривающая различные варианты сотрудничества с партнерами, в зависимости от формата бизнеса, подготовлено помещение, изготовлена вывеска. На сегодняшний день новое пространство полностью готово к работе, идёт приём заявок от потенциальных арендаторов.

ТРК «КомсоМОЛЛ» предлагает пул торговых и торгово-офисных площадей разной квадратуры. Специалисты отдела аренды в Управляющей компании помогут индивидуально подобрать подходящее помещение под конкретные задачи и формат бизнеса.

ТРК «КомсоМОЛЛ» имеет все необходимые ресурсы для развития: сложившаяся инфраструктура, профессиональное управление и лояльное руководство, нацеленное на успех и развитие. На текущий момент нет препятствий тому, чтобы превратить «КомсоМОЛЛ» в один из лучших ТРК города, который сможет закрыть потребности жителей ближайших районов, — говорит Ксения Бельская.

Отметим, после того, как Альфа-Банк выкупил ТРК «КомсоМОЛЛ», здание обрело новую жизнь. В общей сложности затраты на капитальное строительство составили 125 млн руб. К комплексу появилось сразу два удобных заезда и пешеходный переход с Синих Камней. На площадку уже зашли крупные якорные арендаторы: кинотеатр «Континент Синема» с восемью залами, МФЦ, единственный в Екатеринбурге спортивный волейбольный центр HONEY VOLLEY PARK. Кроме того, значительно расширился детский парк «ТутоКруто». К нему добавился электрокартинг и VR-арена. На текущий момент общая площадь детского парка составляет 2757 м2.

Фото: спортивный волейбольный центр HONEY VOLLEY PARK

Значительные изменения произошли на многоуровневой парковке. Она стала удобнее для посетителей торгового центра. Также на втором уровне паркинга расположился салон автомобилей с пробегом «LifeMotors». В ближайших планах управляющей компании — открыть на крыше торгового центра площадку Igloo bar с 12 иглу, где можно будет проводить романтические свидания, праздники, корпоративные мероприятия и просто приятно провести время, насладиться видами с высоты. Кроме того, в скором времени откроется картинг-центр «Пионер» площадью 4000 м2. Все эти позитивные изменения в работе «КомсоМОЛЛа» будут способствовать как его дальнейшему развитию, так и успеху действующих арендаторов.

ТРК «КомсоМОЛЛ»:

Сайт: arenda.komsomall-ekb.ru

Телефон отдела аренды: +7 (343) 243-53-41