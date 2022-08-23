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Представителей строительных организаций ждут на ICID forum — 2022

Представителей строительных организаций ждут на ICID forum — 2022
Иллюстрация: СРО «Уральское объединение строителей»

Спикеры «Мечела», «НЛМК», «Камаза», «Алмаз Антея», «Атомэнергопроекта», «Ростелекома», «Пермских моторов», «Транснефти» и др. выступят на Industrial construction/Industrial design.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Международный форум по развитию промышленного строительства и проектирования ICID forum — 2022 пройдет 22 сентября 2022 г. в Екатеринбурге.

Спикеры мероприятия расскажут строителям про будущие тендеры для подрядчиков.

Кроме того, участники форума смогут открыто рассказать представителям органов власти о системных трудностях, которые мешают в работе, и предложить решение тех или иных актуальных проблем.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве. В правительстве РФ заявили: к 2030 году сроки строительства промышленных объектов должны сократиться на 40%, затраты на строительство — на 20%.

В Правительстве РФ существует «дорожная карта», посвященная совершенствованию промышленного строительства. На форуме мы будем разбираться с главной задачей: что сегодня еще необходимо сделать, чтобы строительство и проектирование промышленных объектов шло быстрее, проще и выгоднее? Мы уверены, что строителям и проектировщикам есть что сказать представителям власти. Их предложения и инициативы по решению проблем оценит Минпромторг и Минстрой РФ для включения в «дорожную карту», — рассказали в оргкомитете форума.

Организаторами форума выступают СРО «Уральское объединение строителей», СРО «Лига проектных организаций», соорганизатор — федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг». Форум состоится при поддержке Ассоциаций «Национальное объединение строителей», «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков», Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Участие бесплатное. Программа форума и регистрация на сайте www.стройпромка.рф.

Автор: Гринина Ирина
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