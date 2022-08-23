Медоборудование, созданное уральскими инженерами, поставили в крупнейшие больницы страны

Речь идет об уникальном комплексе для реабилитации и терапии опорно-двигательного аппарата, который разработал резидент «Титановой долины». Здесь же планируется производство наборов для сборки ИВЛ.

Реабилитационное оборудование «Корисаф», которое было представлено в Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ-2022, установлено в двух крупных реабилитационных центрах России — Республиканской детской клинической больнице при министерстве здравоохранения Республики Башкортостан (Уфа), а также в лечебно-реабилитационном центре при министерстве здравоохранения Российской Федерации (Москва). Производитель — резидент особой экономической зоны «Титановая долина» компания «Аспект Медикал».

Компания «Аспект Медикал» стала резидентом «Титановой долины» в конце прошлого года. На площадке Уктус планируется наладить выпуск не только аппаратно-программного комплекса для локомоторной терапии, но и также наборов для сборки аппаратов ИВЛ. Инвестиции составят 136,9 млн руб. Будет создано 59 новых рабочих мест, — сообщил в своем телеграм-канале замгубернатора Дмитрий Ионин.

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