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90% компаний умрут вместе с основателем

90% компаний умрут вместе с основателем
Иллюстрация: Предоставлено организаторами

Геополитические события 2022 усложнили процессы качественной бизнес-преемственности, которые только начинали зарождаться в нашей стране. Эксперты предложат практические решения для таких ситуаций.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Большинство успешных компаний разваливается в течение полугода после смерти собственника, потому что наследники заняты дележкой личного имущества и забывают о бизнесе, который им оставили. Например, как в нашумевших случаях с наследованием Natura Siberica и компании миллиардера Михаила Гапонцева.

В ближайшие 10 лет нашу страну ждет серьезная трансформация, связанная с переходом огромной доли частного бизнеса и капитала в руки наследников. В России правовые механизмы достаточно незрелы, а отсутствие культуры и традиций преемственности, прерванных десятилетиями советизации, значительно осложняет дело…», — Рубен Варданян. Эти слова были написаны в 2021 году.

Геополитические события 2022 года значительно усилили нагрузку на бизнес, усложнив процессы качественной бизнес-преемственности, которые только начинали зарождаться в нашей стране.

Мы считаем, что и в такой ситуации есть практические решения, которые способны сформировать позитивный сценарий преемственности.

Как сделать так, чтобы бизнес процветал на протяжении нескольких поколений в текущих условиях новой реальности?

Обсудим 28 сентября 2022 г. на профессиональной конференции: «Бизнес В/ПО наследству — 10 неизвестных в новой реальности».

Приглашаем собственников бизнеса, наследников/преемников, HR, юристов и финансистов, специалистов по организационному развитию бизнеса, коллег, уже вовлеченных в тему преемственности и тех, кому предстоит погружаться в эту обширную тему.

Приходите, чтобы обсудить проблемы преемственности, поделиться опытом и рассмотреть реальные кейсы.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

  • 10:00 Начало конференции. Вступительное слово управляющего партнера HR-Лидер, председателя Комитета по человеческому капиталу УТПП Ольги Чебыкиной.
  • 10:15 Приветствие вице-президента УТПП Даниила Мазуровского.
  • 10:25 — 11:50 «Владельческая компетенция. Какие требования преемственность бизнеса предъявляет к знаниям владельца?» — Виталий Королев, DBA, основатель практики владельческой преемственности succession.ru и «Школы корпоративного управления В.Королева», председатель Совета директоров компании Брусника (Екатеринбург) и Neo Композит (Тюмень), автор книги «Время собственности. Владельческая преемственность и корпоративное управление»
  • 11:50 — 12:20 «10 ошибок плана бизнес-преемственности. Региональная действительность» — Ольга Чебыкина, управляющий партнер HR-Лидер, председатель Комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталомУральской ТПП, научный руководитель программы мини МВА «Высшей Экономической Школы».
  • 12:20 — 12:50 «Финансовый суверенитет. Топ-10», — Ирина Мамина, генеральный директор АКП Маминой, председатель Комиссии Уральской ТПП по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей. Надежда Богатырева, директор  департамента финансового консалтинга и управленческого учёта АКП Маминой, ДипИФР (рус.), ICFM (PIA), CIMA
  • 12:50 — 13:20 Кофе-брейк
  • 13:20 — 13:50  «10 правовых барьеров наследственного планирования», — Светлана Корабель, советник по наследственному планированию, управляющий партнер, директор юридического агентства «ЮС КОГЕНС». Член общественного совета при УФАС, член СРО СО «Деловая Россия». В списке рекомендованных юристов международного рейтинга Best Lawyers 2019 - 2022.
  • 13:50 — 14:20 «10 неизвестных в воспитании наследников», — Вера Голенкова, собственник Международной Школы Лидерcтва для Молодежи «JLIDER.RU», которая вошла в ТОП-10 школ детского бизнес-образования России, автор курса HIGHWAY по созданию успешной школы развития.
  • 14:20 — 14:50 «Преемственность в бизнесе: 10 неизвестных в родовой наследственности», — Лариса Докучаева, президент НОЧУ ДПО «Академия родологии», президент международной Лиги профессиональных родологов, член Президентского совета СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», председатель Совета по родовой культуре Ассамблеи народов Евразии. Автор книг «Основы родологии», «Закон рода», «Наследие предков», «Власть Рода», «Наследники Рода».
  • 14:50 — 15:20 «10 препятствий к выходу из операционки», — Александр Меренков, управляющий партнер «Меренков. Консалтинг»,  сертифицированный тренер ТОС «Мыслительные процессы TOC», TOC EXCELLENCE AWARD, программный директор Клуба мышления Екатеринбург, конфликтолог, медиатор, консультант по стратегии, переговорам.
  • 15:20 — 15:40 Кофе-брейк*
  • 15:40 — 18:00 Обсуждение реальных кейсов* участников с экспертами конференции.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: деловой дом «Демидов», конференц-зал, 3 этаж, ул. Бориса Ельцина 3/2.
Регистрация по телефону + 7(922) 61-35-030 (звоните или пишите WhatsApp), координатор Екатерина. Регистрационный взнос — 2 500 руб.**

Мероприятие пройдетпри поддержке Комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом и Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП.

**без регистрационного взноса участвуют члены Комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом и Комиссии по бухгалтерскому аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей, бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП; скидка 10% предоставляется всем членам Уральской ТПП.

Автор: Елизавета Порошина
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