Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.08
59,89
59,33
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Банк моих интересов». УБРиР запустил новую креативную рекламную кампанию

«Банк моих интересов». УБРиР запустил новую креативную рекламную кампанию
Иллюстрация: УБРиР

Современный потребитель окружен огромным количеством рекламы. В этих условиях потенциальному клиенту не всегда понятно, чем одно предложение отличается от другого, и в чем его уникальность.

#НОВОСТИ

При создании новой рекламной кампании было важно донести ценности и стремление УБРиР стать надежным партнером и помощником в финансовых делах для каждого клиента, чтобы он с уверенностью мог сказать это «Банк моих интересов». Данная идея лежит в основе философии и позиционирования компании. Банк понимает, как важно учитывать интересы клиентов, экономить их время и энергию, расширять возможности людей преуспеть в жизни и изменить ее к лучшему. При этом дружелюбие, умение услышать и поддержать — особенность характера УБРиР. Новая креативная концепция выстраивает связь между позиционированием банка и реальными ситуациями выбора в жизни клиентов.

Порой первый выбор бывает навязан ситуацией, «по совету», случайным или неосознанным, будь то получение первого образования, покупка первой машины или выбор банка. Зачастую первый раз мы не можем учесть все характеристики, которые потом становятся важными. Иногда следуем поведенческим паттернам: чтобы как у всех, лучше, чем у других, по привычке или потому что надо. Со временем мы точнее понимаем, чего хотим на самом деле, слышим свои истинные потребности и интересы. По мере приобретения опыта мы уже можем сделать свой собственный осознанный выбор. Так и с банком: в какой-то момент, по разным причинам нам становится мало первого банка, который чаще всего не выбирается клиентом самостоятельно, чтобы не зависеть от него мы выбираем второй. И в таком случае второй зачастую оказывается лучше и ближе первого», — говорит директор департамента маркетинга УБРиР Олеся Калмыкова.

В обратной связи клиенты часто говорят, что выбирают УБРиР осознано, находя в нем дружелюбный, отзывчивый сервис и более выгодные для себя банковские продукты. Это и стало инсайтом для кампании. Благодаря креативной концепции «Ваш второй банк», УБРиР хочет показать настоящим и будущим клиентам, что с банками, как и в жизни — верное решение зачастую принимается не сразу, но всегда можно сделать свой собственный осознанный выбор, основанный на опыте и своих интересах. УБРиР за 32 года научился создавать продукты, которые впечатляют своей полезностью, выгодой и удобством, а потому для клиентов он становится идеальным партнером.

В разработке и создании креативов приняло участие одно из крупнейших в России рекламных агентств — РА «Восход». Рекламная компания стартовала 22 августа.

Обычно все хотят быть первыми. Называться «вторым» у нас не принято, хотя, говоря о выборе второго банка, мы понимаем, что это сильная, честная и достойная позиция, и это подкупает, — подчеркнул креативный директор рекламного агентства «Восход» Антон Рожин.

Бренд, готовый на такой прямой и открытый диалог с аудиторией, бесспорно, будет вызывать симпатию и лояльность благодаря своему простому человеческому качеству — честности, открытости», — отметил директор центра креатива и дизайна Тимур Салихов.

Справка

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА, АЦ Эксперт на 01.01.2022). В 2022 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 43 региона страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 20000 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей.
 

 

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Майонез ООО «ЕМЖК» будет изъят из магазинов и уничтоженМайонез ООО «ЕМЖК» будет изъят из магазинов и уничтожен
  • «Я человек, а ты грязь»: почему не стоит хамить на камеру, если планируешь стать депутатом«Я человек, а ты грязь»: почему не стоит хамить на камеру, если планируешь стать депутатом
  • В Екатеринбурге откроется ресторан Гарика ХарламоваВ Екатеринбурге откроется ресторан Гарика Харламова
  • Государственное регулирование рынка интернет-рекламы: что изменится с 1 сентября 2022 г.Государственное регулирование рынка интернет-рекламы: что изменится с 1 сентября 2022 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.