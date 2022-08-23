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В регионе появились «предпринимательские классы». Чему там учат школьников?

В регионе появились «предпринимательские классы». Чему там учат школьников?
Автор фото: Sarah Brown. Иллюстрация: unsplash.com

Проект стартовал в Свердловской области в 2021 г. Азы предпринимательства начали изучать 475 школьников из 3 городов области. В этом году к проекту привлекут порядка 3 тыс. ребят с 8 по 11 класс.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

«Предпринимательские классы» — это совместный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, группы компаний «PRO» и Уральского государственного экономического университета. В планах — привлечь к обучению около трех тысяч ребят из 10 городов Свердловской области.

Образовательная программа рассчитана на 4 года, группы формируются из восьмиклассников. На курсах они изучают множество дисциплин, например, экономику предприятий, бизнес-моделирование, тайм-менеджмент, основы анализа рынка и создания маркетингового плана и другое. Обучение проходит через мастер-классы, деловые игры, тренинги, стартап дни и участие в акселерационных, грантовых и творческих конкурсах.

В проекте задействованы 70 опытных преподавателей УрГЭУ, РАНХиГС и других вузов и учебных заведений, а также предприниматели, которые делятся практическими навыками ведения бизнеса.

По итогу у детей должно сформироваться бизнес-мышление, что впоследствии приведет к существенному увеличению числа предпринимателей в России. К концу 2024 года планируется обучить около 30 000 тысяч детей из Свердловской области и других регионов. Масштабирование проекта планируется через бесплатную социальную франшизу.

Проект «Предпринимательские классы» очень важен, так как среди молодежи надо культивировать предпринимательство. Ребята, пройдя курс обучения за несколько лет, потом будут стремиться создавать новые предприятия в разных отраслях экономики, создавать новые рабочие места, чтобы наша страна стремительно развивалась, — говорит генеральный директор Группы компаний «PRO», член Президиума СОСПП Андрей Гончаров.

Автор: Гринина Ирина
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