В регионе появились «предпринимательские классы». Чему там учат школьников?

Проект стартовал в Свердловской области в 2021 г. Азы предпринимательства начали изучать 475 школьников из 3 городов области. В этом году к проекту привлекут порядка 3 тыс. ребят с 8 по 11 класс.

«Предпринимательские классы» — это совместный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, группы компаний «PRO» и Уральского государственного экономического университета. В планах — привлечь к обучению около трех тысяч ребят из 10 городов Свердловской области.

Образовательная программа рассчитана на 4 года, группы формируются из восьмиклассников. На курсах они изучают множество дисциплин, например, экономику предприятий, бизнес-моделирование, тайм-менеджмент, основы анализа рынка и создания маркетингового плана и другое. Обучение проходит через мастер-классы, деловые игры, тренинги, стартап дни и участие в акселерационных, грантовых и творческих конкурсах.

В проекте задействованы 70 опытных преподавателей УрГЭУ, РАНХиГС и других вузов и учебных заведений, а также предприниматели, которые делятся практическими навыками ведения бизнеса.

По итогу у детей должно сформироваться бизнес-мышление, что впоследствии приведет к существенному увеличению числа предпринимателей в России. К концу 2024 года планируется обучить около 30 000 тысяч детей из Свердловской области и других регионов. Масштабирование проекта планируется через бесплатную социальную франшизу.