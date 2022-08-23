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«Действуя в интересах клиентов». Сбер продает дочерний банк в Казахстане

«Действуя в интересах клиентов». Сбер продает дочерний банк в Казахстане
Иллюстрация: sber.kz

Покупает банк национальный управляющий холдинг «Байтерек». «Сбербанк Казахстан» сможет возобновить работу в полном объеме, команда и условия для действующих клиентов останутся прежними.

#СБЕРБАНК#ИСХОД#НОВОСТИ

Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек» подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в «Сбербанк Казахстан» (ДБ АО «Сбербанк»). Сообщение об этом появилось сегодня, 23 августа, на официальном сайте финансового учреждения.

Пресс-служба банка сообщает, что Сбер решил покинуть рынок Казахстана, на котором работал более 15 лет, исходя из текущей геополитической обстановки, «действуя в интересах клиентов дочернего банка».

Уточняется, что у «Сбербанка Казахстан» есть достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель, «финучреждение на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана».

Принимая решение о приобретении «Сбербанк Казахстан», холдинг «Байтерек» оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть его к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана.

Банк будет выполнять все обязательства перед клиентами, условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся прежними. Команда сотрудников казахстанского банка продолжит свою работу.

Заключенная сделка позволит банку возобновить работу в полном объеме: проводить операции, привлекать депозиты, проводить платежи, «а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса».

Закрыть сделку планируется в ближайшее время.

Напомним, Сбер попал под санкции вскоре после начала военной спецоперации России в Украине. Были заморожены его активы, резидентам ЕС и США стало запрещено совершать с банком операции. Также банк был отключен от международной системы SWIFT.

Ранее на DK.RU: VK и «Сбер» ищут покупателя на Delivery Club

Автор: Александра Клименко
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