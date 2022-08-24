Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации ВС РФ

Пока политик находится в своей квартире, по его информации, дело будет рассматриваться в Москве. Обыски проходят в квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы.

Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (статья 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об вооруженных силах», по ней предусмотрено до 5 лет колонии, минимальное наказание — штраф от 100 до 300 тыс. руб.).

В квартиру бывшего мэра Екатеринбурга полицейские пришли в 6 утра, обыски были проведены в квартире, Фонде Ройзмана на ул. Красноармейской и музее Невьянской иконы, в ряде пабликов сообщается, что были изъяты иконы, следствие полагает, что они краденые.

Евгений Ройзман, который сейчас находится в своей квартире, на несколько секунд выглянул в окно и крикнул:

280-я статья, часть третья. Дело в Москве.

Сообщается также, что адвокаты попасть в квартиру Ройзмана пока не смогли. Известно, что интересы задержанного будет представлять адвокатское бюро «Бельянский и партнеры».

Мы пока никаких комментариев дать не можем, — сказал Андрей Бельянский в телефонном разговоре с ЕАН. Он пообещал рассказать о происходящем позже, когда ситуация прояснится.

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Напомним, ранее DK.RU писал, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что Евгений Ройзман может представлять партию на выборах 2022 г. и стать кандидатом в губернаторы Свердловской области. Ранее политик критиковал экс-мэра Екатеринбурга за популизм. Ройзман тогда заявил, что готов участвовать в губернаторских выборах, но при ряде условий.

Если при выборах губернатора отменят муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Также готов участвовать в выборах мэра Екатеринбурга — если это будут прямые выборы.

Отметим, что «Яблоко» уже выдвигало Евгения Ройзмана на должность губернатора в 2017 г. решением своего федерального бюро, но Центризбирком России счел это действие нелегитимным.