Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.08
59,89
59,33
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации ВС РФ

кадр видео задержания Ройзмана
кадр видео задержания Ройзмана. Иллюстрация: телеграм-канал Mash

Пока политик находится в своей квартире, по его информации, дело будет рассматриваться в Москве. Обыски проходят в квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (статья 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об вооруженных силах», по ней предусмотрено до 5 лет колонии, минимальное наказание — штраф от 100 до 300 тыс. руб.).

В квартиру бывшего мэра Екатеринбурга полицейские пришли в 6 утра, обыски были проведены в квартире, Фонде Ройзмана на ул. Красноармейской и музее Невьянской  иконы, в ряде пабликов сообщается, что были изъяты иконы, следствие полагает, что они краденые.

Евгений Ройзман, который сейчас находится в своей квартире, на несколько секунд выглянул в окно и крикнул:

280-я статья, часть третья. Дело в Москве.

Сообщается также, что адвокаты попасть в квартиру Ройзмана пока не смогли. Известно, что интересы задержанного будет представлять адвокатское бюро «Бельянский и партнеры»

Мы пока никаких комментариев дать не можем, — сказал Андрей Бельянский в телефонном разговоре с ЕАН. Он пообещал рассказать о происходящем позже, когда ситуация прояснится.

Читайте также: Ройзман и Жуков идут в суд. Там должны решить, кому платить долг «Города без наркотиков»

Напомним, ранее DK.RU писал, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что Евгений Ройзман может представлять партию на выборах 2022 г. и стать кандидатом в губернаторы Свердловской области. Ранее политик критиковал экс-мэра Екатеринбурга за популизм. Ройзман тогда заявил, что готов участвовать в губернаторских выборах, но при ряде условий.

Если при выборах губернатора отменят муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Также готов участвовать в выборах мэра Екатеринбурга — если это будут прямые выборы.

Отметим, что «Яблоко» уже выдвигало Евгения Ройзмана на должность губернатора в 2017 г. решением своего федерального бюро, но Центризбирком России счел это действие нелегитимным.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Майонез ООО «ЕМЖК» будет изъят из магазинов и уничтоженМайонез ООО «ЕМЖК» будет изъят из магазинов и уничтожен
  • «Я человек, а ты грязь»: почему не стоит хамить на камеру, если планируешь стать депутатом«Я человек, а ты грязь»: почему не стоит хамить на камеру, если планируешь стать депутатом
  • В Екатеринбурге откроется ресторан Гарика ХарламоваВ Екатеринбурге откроется ресторан Гарика Харламова
  • Государственное регулирование рынка интернет-рекламы: что изменится с 1 сентября 2022 г.Государственное регулирование рынка интернет-рекламы: что изменится с 1 сентября 2022 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.