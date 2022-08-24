ФНС доначислила «Мотиву» больше 1 млрд руб. налогов

Суммы за два периода были доначислены после выездных проверок. Это не первая ситуация, когда компанию обвиняют в неуплате денег в бюджет, известно, что мобильный оператор планирует оспорить решение.

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по Кировскому району Екатеринбурга доначислила ООО «Екатеринбург – 2000» (оператор «Мотив») налог на прибыль в размере 1,114 млрд руб. (включая штрафы и пени).

Как пишет «Коммерсантъ – Урал», речь идет о задолженности за два периода. За 2015 – 2017 гг. компания должна уплатить 397 млн руб., за 2018 – 2020 гг. — 737 млн руб. Эти суммы были доначислены после выездных проверок.

В пресс-службе мобильного оператора ситуацию не комментируют, известно лишь, что компания попытается оспорить решения налоговой.

Отметим, ранее должностные лица ООО «Екатеринбург – 2000» не раз становились фигурантами уголовных дел о неуплате налогов. С 2015 по 2017 гг. компания не заплатила 509,2 млн руб. по НДС, внеся в налоговые декларации ложные сведения по взаимоотношениям с подрядчиком в рамках договоров аренды и купли-продажи оборудования. Около 117 млн из этой суммы было не выплачено государству во время работы на посту гендиректора Вячеслава Юхимовича, скончавшегося в 2016 г. В июле этого года дело в отношении него закрыли, теперь прокуратура намерена взыскать деньги в гражданском порядке.

Еще почти 400 млн руб. неуплаты налогов вменяли нынешнему директору компании Алексею Артемасову. Следствие считает, что при помощи фирм-однодневок из ООО были выведены средства, в итоге «Мотив» занизил налогооблагаемую базу. Дело прекратили в мае этого года, после того, как Алексей Артемасов возместил ущерб.

Напомним, «Мотив» работает с 1996 г., он предоставляет услуги на территории Свердловской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Екатеринбург-2000» по итогам 2021 г. получило чистую прибыль в размере 55 млн руб. против убытка 79,4 млн руб. годом ранее.

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