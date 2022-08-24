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Алексей Орлов ввел на территории города особый режим

Алексей Орлов ввел на территории города особый режим
Иллюстрация: fotokto.ru

Противопожарный режим начнет действовать уже завтра, 25 августа, и продлится до особого распоряжения. Жечь костры, в том числе на дачах, категорически запрещено.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на территории города. Он начнет действовать 25 августа и продлится до особого распоряжения.

В документе говорится об установлении дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе о запрете посещения гражданами лесов и торфяных массивов в границах Екатеринбурга и въезде на их территорию личных транспортных средств. Также запрещено использование открытого огня и разведение костров.

Руководители территориальных органов администрации города обязаны организовать дежурство, привлечь работников муниципальных учреждений к выявлению нарушений законодательства, организовать размещение в СМИ сообщения о введении особого режима и провести разъяснительную работу с населением.

Контролировать ситуацию Орлов будет лично.

Напомним, в первой половине августа Екатеринбург вновь страдал от дыма и смога, которые принесло со стороны пожаров в Свердловской области Ханты-Мансийском автономном округе. Из-за штиля вредные примеси не рассеивались в воздухе несколько дней, людям рекомендовали выходить на улицу только в случае необходимости.

Автор: Александра Клименко
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