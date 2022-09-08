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Исследование Л-Пост: как за год изменился спрос на товары для дома и дачи

Исследование Л-Пост: как за год изменился спрос на товары для дома и дачи
Иллюстрация: Л-Пост

Исследование провела служба доставки для интернет-магазинов Л-Пост. Для анализа были взяты сведения о реализованных онлайн-заказах в период с января 2021 г. по август 2022 г.

#НОВОСТИ

Согласно полученным данным, в прошлом году доля интернет-заказов Л-Пост в категории «для дома и дачи» составляла 6% от общего числа отправлений. К августу 2022 г. их количество увеличилось на 5%. Самый активный рост наблюдался в марте-апреле и июле текущего года. Вместе с тем за период с февраля по август 2022 г. у Л-Пост сократилось с 7% до 4% количество отправлений товаров для путешественников.

Среди товаров для дома и дачи лидирующие позиции онлайн-заказов, доставленных Л-Пост в течение анализируемого периода, занимают садовый инвентарь и садовая техника. На втором месте — надувные бассейны и туристические палатки.

Также в исследовании компании отмечается, что в 2021 г. около 24% заказов анализируемой категории были доставлены курьерами Л-Пост сразу в дачные дома россиян. В текущем году у данной компании количество доставленных за город товаров для дома и дачи выросло до 30%.

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https://l-post.ru/

Автор: Гринина Ирина
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