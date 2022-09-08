Суд вынес первый приговор по делу взяток и растрат в МУГИСО

Экс-начальник юридического отдела министерства приговорен к четырем годам условного лишения свободы. Бывший министр и другие обвиняемые знакомятся с материалами дела.

В среду, 7 сентября, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес первый приговор по основному эпизоду уголовного дела в отношении бывших сотрудников министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Заседание провели в упрощенном режиме, пишет 66.RU.

Бывшего начальника юридического управления «Распорядительной дирекции МУГИСО» Максима Титова признали виновным в соучастии в растрате и приговорили к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Ранее он дал признательные показания и заключил сделку со следствием, после чего его дело было выделено в отдельное производство. Решение суда вступило в силу.

Официально следствие приговор Титову не комментирует. В пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в УрФО «РБК Екатеринбург» сообщили, что сейчас бывший министр Алексей Пьянков и еще группа обвиняемых знакомятся с собственным уголовным делом.

Вступление в силу приговора Максиму Титову влечет за собой признание незаконности самого факта выкупа офисного здания по завышенной стоимости для его последующего сноса в рамках подготовки к проведению ЧМ по футболу в Екатеринбурге (особняк по ул. Репина, 5с). По словам источника, именно Титов давал поручения своим подчиненным и сам готовил документы к проведению сделки.

Алексей Пьянков, напомним, был главой МУГИСО до 2016 г. Он был задержан 26 апреля 2016 г. вместе с двумя заместителями, Артемом Богачевым и Константином Никаноровым. Пьянкову предъявили обвинения в совершении пяти преступлений: четырех эпизодов по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного по статье о присвоении и растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В июне 2021 г. Пьянкову предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями и растратах государственного имущества в особо крупном размере. Сейчас речь идет о 15 преступных эпизодах.

Ранее Алексей Пьянков не смог доказать суду незаконность обысков в своем доме. Как писал DK.RU, в августе 2021 г. Свердловский областной суд рассмотрел ходатайство адвокатов экс-главы министерства, которые требовали признать незаконным проведение обысков в квартире их подзащитного. В качестве аргумента адвокаты привели тот факт, что следственные мероприятия проводились без соответствующего постановления суда, тем самым был нарушен уголовно-процессуальный кодекс.

Отметим, будучи фигурантом уголовного дела, Пьянков был утвержден в должности председателя совета директоров компании «Облкоммунэнерго». Одновременно стало известно, что экс-министр был назначен заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ Свердловской области.