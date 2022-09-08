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Как жить без сашими? О чем расскажут спикеры Евразийского ресторанного форума

Как жить без сашими? О чем расскажут спикеры Евразийского ресторанного форума
Иллюстрация: Евразийский ресторанный форум

Каких концепций не хватает на Урале, зачем ресторанам нужна цифровизация? На эти и многие другие вопросы ответят владельцы, топ-менеджеры и шеф-повара ресторанов из разных регионов России.

#НОВОСТИ

Евразийский Ресторанный Форум пройдет в Екатеринбурге 21 сентября в Teatro Veneziano (Покровский пассаж). В нем примут участие:

Кирилл Шлаен, ресторатор (компания CENTER, рестораны Кирилла Шлаена);

Валентин Кузякин, ресторатор, (Гастроли, Сойка, Крабы, гады и вино,Shalom Shanghai Bar, Engels);

Михаил Аракелов, бренд-шеф ресторанов Carbonara, GrandBuffet, OVO – izakaya;

Евгений Непомилуев, ресторатор, создатель сетей Plov Project и РыбаLove;

Андрей Бова, шеф-повар ресторана Барборис;

Юрий Пахомов, проект директор и соучредитель бара и ресторана CHOCLO;

Евгений Урюпин, шеф-повар и совладелец DongPo и Fugu;

Алексей Кожокин, директор ASADOGroup;

Вячеслав Бондин, шеф-повар ресторанов SCUBA, REDIS, Леонардо, Дай пиццы;

Раина Бердеева, заместитель руководителя Макрорегиона Урал по продажам MANGO OFFICE;

Олеся Бондарева, собственник компании Bo-Zhur;

Александр Букреев, проект-менеджер компании ЦСБ Контроль;

Сергей Лавров, руководитель отдела продаж корпоративным клиентам «Дом.ру Бизнес»;

Мария Кукушкина, директор по маркетингу компании Z&G.Branding;

Мария Гаврилова, директор патентно-правовой компании Z&G.Patent, патентный поверенный РФ.

Темы Евразийского ресторанного форума:

  • Тренды и тенденции развития ресторанного бизнеса;
  • Найм, обучение и мотивация сотрудников;
  • «Урал без сашими»: как жить дальше;
  • Как увеличить средний чек через цифровизацию ресторанного бизнеса;
  • Нормальные рестораны — разговор об устойчивости и зачем рестораны нужны гостям;
  • Необходимость верной электронной системы резервации. Как в дальнейшем будет полезна аналитика резерваций;
  • Какие концепции кажутся популярными в Екатеринбурге, каких может, еще не хватает;
  • Акклиматизация концепции в окружающей среде: как привезти море на Урал;
  • Маркетинг впечатлений ресторана: нейромаркетинговые хитрости для повышения эффективности;
  • Что подлежит защите в ресторанном бизнесе. Памятка рестораторам.

Регистрация участников сайте или по телефону: (932) 613-88-66 / (932) 613-88-77.

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Автор: Гринина Ирина
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