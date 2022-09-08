Как жить без сашими? О чем расскажут спикеры Евразийского ресторанного форума

Иллюстрация: Евразийский ресторанный форум

Каких концепций не хватает на Урале, зачем ресторанам нужна цифровизация? На эти и многие другие вопросы ответят владельцы, топ-менеджеры и шеф-повара ресторанов из разных регионов России.