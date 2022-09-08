Как жить без сашими? О чем расскажут спикеры Евразийского ресторанного форума
Каких концепций не хватает на Урале, зачем ресторанам нужна цифровизация? На эти и многие другие вопросы ответят владельцы, топ-менеджеры и шеф-повара ресторанов из разных регионов России.
Евразийский Ресторанный Форум пройдет в Екатеринбурге 21 сентября в Teatro Veneziano (Покровский пассаж). В нем примут участие:
— Кирилл Шлаен, ресторатор (компания CENTER, рестораны Кирилла Шлаена);
— Валентин Кузякин, ресторатор, (Гастроли, Сойка, Крабы, гады и вино,Shalom Shanghai Bar, Engels);
— Михаил Аракелов, бренд-шеф ресторанов Carbonara, GrandBuffet, OVO – izakaya;
— Евгений Непомилуев, ресторатор, создатель сетей Plov Project и РыбаLove;
— Андрей Бова, шеф-повар ресторана Барборис;
— Юрий Пахомов, проект директор и соучредитель бара и ресторана CHOCLO;
— Евгений Урюпин, шеф-повар и совладелец DongPo и Fugu;
— Алексей Кожокин, директор ASADOGroup;
— Вячеслав Бондин, шеф-повар ресторанов SCUBA, REDIS, Леонардо, Дай пиццы;
— Раина Бердеева, заместитель руководителя Макрорегиона Урал по продажам MANGO OFFICE;
— Олеся Бондарева, собственник компании Bo-Zhur;
— Александр Букреев, проект-менеджер компании ЦСБ Контроль;
— Сергей Лавров, руководитель отдела продаж корпоративным клиентам «Дом.ру Бизнес»;
— Мария Кукушкина, директор по маркетингу компании Z&G.Branding;
— Мария Гаврилова, директор патентно-правовой компании Z&G.Patent, патентный поверенный РФ.
Темы Евразийского ресторанного форума:
- Тренды и тенденции развития ресторанного бизнеса;
- Найм, обучение и мотивация сотрудников;
- «Урал без сашими»: как жить дальше;
- Как увеличить средний чек через цифровизацию ресторанного бизнеса;
- Нормальные рестораны — разговор об устойчивости и зачем рестораны нужны гостям;
- Необходимость верной электронной системы резервации. Как в дальнейшем будет полезна аналитика резерваций;
- Какие концепции кажутся популярными в Екатеринбурге, каких может, еще не хватает;
- Акклиматизация концепции в окружающей среде: как привезти море на Урал;
- Маркетинг впечатлений ресторана: нейромаркетинговые хитрости для повышения эффективности;
- Что подлежит защите в ресторанном бизнесе. Памятка рестораторам.
Регистрация участников сайте или по телефону: (932) 613-88-66 / (932) 613-88-77.
Реклама
https://e-r-f.ru/