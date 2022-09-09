Подать заявку в рейтинг «TOP-50 HR» можно до середины сентября

Дирекция независимого рейтинга «TOP-50 HR» продлила прием заявок до 13 сентября. Имена лучших специалистов по персоналу назовут на URAL HR-FORUM, который пройдет 21 сентября в «Екатеринбург-ЭКСПО».

В оргкомитете рейтинга пояснили: продление срока приема заявок связано с тем, что многие HR-специалисты только сейчас возвращаются из отпусков, соответственно, ранее они не могли рассказать о своих кейсах.

Мы получили множество отзывов от специалистов, которые хотели бы заявиться на TOP-50 HR, поэтому по просьбе участников дирекция рейтинга приняла решение продлить срок приема кейсов, — отметила исполнительный продюсер Оргкомитета рейтинга Надежда Селиванова.

Статуэтки для TOP-50 изготовит Ювелирный дом CHAMOVSKIKH Jewellery House. Награда представляет собой куб с тунцом на вершине. Куб будет изготовлен из долерита – магматической горной породы — разновидности полнокристаллического базальта.

Тунец – это крупная рыба. Именно он зашит в ДНК бренда форума. Это значимые бренды, значимые команды, значимые персоны и значимый опыт. Ее сложно поймать, и ей сложно стать. А ещё это символ нашего HRD клуба TUNЕЦ, куда входят директора по персоналу крупнейших уральских холдингов. Почему именно тунец? Потому что мы понимаем — все участники рейтинга — особенно направления управления персоналом — крупные рыбы HR отрасли, — прокомментировала бренд-директор агентства Be Brand Advent Юлия Щербинина, которое совместно с МВЦ «Екатеринбург-Экспо» выступает организатором форума.

Напомним, рейтинг «TOP-50 HR» — одна из инициатив по развитию российского бизнеса, которая реализуется в рамках соглашения, подписанного на Иннопроме-2022 Уральской Торгово-Промышленной Палатой, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и коммуникационным агентством «Be Brand Advent».

Рейтинг включает 7 номинаций: «Подбор персонала (рекрутинг)», «Оценка и аттестация персонала», «Развитие и обучение персонала», «Экономика труда (организация и оплата труда)», «Корпоративная социальная политика и ESG повестка», «Стратегическое управление персоналом (HRD, HRBP, HRG)», «Кадровый документооборот».

Подать заявку можно до 13 сентября.

Справка Ural HR-Forum — форум для специалистов по управлению персоналом, топ-менеджеров и маркетологов — состоится 21 сентября, в день профессионального праздника HR-специалистов, в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО»: 3000 HR-специалистов более чем из 15 регионов страны обсудят актуальные вопросы управления командами российского бизнеса. Организаторы Ural HR-Forum – коммуникационное агентство «Be Brand Advent» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

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https://uralhr.ru/