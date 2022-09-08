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«Кросс нации» заблокирует движение по центру города

«Кросс нации» заблокирует движение по центру города
Иллюстрация: oskelly.ru

Через полторы недели в Екатеринбурге пройдет массовый забег, ради которого для движения всех видов транспорта перекроют сразу несколько улиц. Карта перекрытий.

#ГОРОД#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В центре Екатеринбурга пройдет «Кросс нации», из-за массового забега улицы города будут перекрыты на шесть часов.

В субботу, 17 сентября, движение всех видов транспорта будет закрыто:

  • с 08:30 до 14:30 по ул. Мира, от ул. Малышева до ул. Первомайской;
  • с 10:45 до 14:30 по проспекту Ленина, от ул. Восточной до ул. Мира.

«Кросс нации» заблокирует движение по центру города 1

В пресс-службе администрации города подчеркивают, что «муниципалитет прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для жителей и гостей Екатеринбурга во время проведения забега»:

Городские службы разработают схему организации дорожного движения на период перекрытий. Также специалисты установят временные дорожные знаки и внесут изменения в режим работы светофорного регулирования, — сообщили в мэрии.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге два года будет закрыто движение по ул. Каменщиков и Ударников. Проезд там бзакрыли из-за строительства среднеобразовательной школы №41 по адресу ул. Котельникова, 5А. Проезд по улицам закрыт до 2024 г.

Автор: Александра Клименко
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