ПСБ принимает заявки на кредиты от бизнеса по льготным ставкам на инвестиционные цели

ПСБ стал участником программы господдержки бизнеса, которая позволяет предпринимателям направлять финансирование, полученное по льготной ставке, на перестройку и развитие производства.

В соответствии с условиями программы предприниматели могут направить кредитные средства на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Льготное финансирование в размере от 50 млн руб. будет доступно для предприятий малого бизнеса по ставке 4,5% и для предприятий среднего бизнес по ставке 3%*. Размер льготного финансирования — до 500 млн руб. на пополнение оборотных средств и до 2 млрд. руб. на инвестиционные цели. Условиями программы могут воспользоваться компании, ведущие деятельность в приоритетных отраслях, среди которых — металлургическое, обрабатывающее производство, логистика, гостиничный бизнес.

В Свердловской области постепенно растет интерес к инвестиционному финансированию с государственной поддержкой. В ПСБ на сегодняшний день есть заявки от компаний из сферы логистики и производства. ПСБ является активным участником широкого спектра мер государственной поддержки бизнеса. Мы присоединились к новой программе одними из первых и готовы предложить предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере производства, логистики и гостиничного бизнеса, наилучшие условия по инвестиционным кредитам для расширения своей деятельности, — прокомментировал новую программу Ринат Иржанов, управляющий Уральским филиалом ПСБ.

* ПСБ является уполномоченным банком Минэкономразвития России и реализует программу льготного кредитования субъектов МСП (Постановление от 30 декабря 2018 г. № 1764). Кредитный лимит: до 500 млн. руб. на пополнение оборотных средств и до 2 млн. руб. на инвестиционные цели. Срок кредита: до 12 месяцев на пополнение оборотных средств и до 10 лет на инвестиционные цели, в течение которого для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса - 4,5%. Категория клиента определяется в соответствии с данными реестра субъектов МСП (выгруженными с сайта https://ofd.nalog.ru/index.html). Требования к заемщику: заемщик является субъектом МСП в соответствии с условиями, установленными ФЗ от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (кроме субъектов МСП, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, деятельность в сфере игорного бизнеса, производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, согласно 3 и 4 частям статьи 14 закона 209-ФЗ, за исключением гостиниц и предприятий общественного питания); заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (перечень приоритетных отраслей: Приложения 1 к Постановлению Правительство № 1764 от 30 декабря 2018 г); заемщик должен быть налоговым резидентом РФ; к заемщику не применима процедура несостоятельности (банкротства); заемщик не участвует в уставном (складочном) капитале юридических лиц, не относящихся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, с долей такого участия более 25 процентов и не имеет в качестве участника (акционера) юридическое лицо, не относящееся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, с долей участия в уставном (складочном) капитале более 25 процентов; заемщик вправе иметь действующие договоры в рамках программы Минэкономразвития, заключенные после 01 мая 2021 г., только с одним уполномоченным банком. С более подробными условиями и требованиями к заемщику можно ознакомиться при консультации по телефону 8-800-333-23-50. Цели кредитования: приобретение и/или создание основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию); пополнение оборотных средств; рефинансирование инвестиционных кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств. ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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