УБРиР приготовил подарки предпринимателям в честь дня рождения

УБРиР запускает акцию для предпринимателей «Нам 32!». До 30 сентября все новые клиенты получают скидку 32% на премиальный пакет расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-класс» (на 6 или 12 мес.).

В пакет включены безлимитные внутрибанковские и 50 межбанковских переводов компаниям в месяц, переводы физлицам без комиссий на сумму до 600 тыс. руб., а также карта для бизнеса.

Также по всем бизнес-картам будет действовать приветственный бонус за активацию. В первый месяц использования за покупки и снятие наличных на сумму от 3 тыс. руб. на счет поступит кешбэк в размере 500 руб. Для получения бонуса активировать новую бизнес-карту (или начать пользоваться уже имеющейся) необходимо до 30 декабря 2022 г.

Кроме того, до 31 октября 2022 г. будет действовать еще и дополнительный специальный кешбэк по бизнес-картам — 3,2% на выделенную категорию товаров и услуг. Он будет начисляться при оплате картой в ресторанах, кинотеатрах и других центрах развлечений, а также за покупки товаров для спорта, творчества и подарков в специализированных магазинах.

День рождения банка — отличный повод, чтобы порадовать клиентов новыми выгодными предложениями. И не только тех, кто уже знаком с УБРиР, но и тех, кто только решил выбрать банк в качестве делового партнера и помощника. Акция «Нам 32!» — это возможность не просто получить подарки, но и прочувствовать заботу, легкость и комфорт от взаимодействия с УБРиР. Для нас очень важно слушать и слышать клиентов, помогать им в сложных финансовых вопросах, чтобы вести бизнес было просто и безопасно, — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Справка Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА, АЦ Эксперт на 01.01.2022). В 2022 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 43 региона страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 20000 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей.

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