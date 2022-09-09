Владимир Путин открыл недостающий отрезок ЕКАД

Завершено строительство Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Последний участок, который стал замыкающим, запущен в эксплуатацию. ЕКАД строили почти 30 лет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт автомобильному движению на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Сегодня мы открываем сразу несколько новых, протяжённых участков автомобильных дорог в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В том числе на территории Московской области вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань и тем самым, по сути, даём старт работе этой значимой трассы. Проведённая работа — это ещё один важный шаг в развитии надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны, — сказал Владимир Путин. Полный текст выступления на сайте Кремлин.ру.

Завершение строительства ЕКАД позволило объединить четыре федеральные дороги: Пермский тракт, M-5 «Урал», Екатеринбург-Шадринск-Курган и Тюменский тракт.

«Екатеринбург окольцован! Спустя почти 30 лет после начала работ мы замкнули кольцо ЕКАД и официально открыли по нему движение. В первую очередь это положительно повлияет на экологию. Весь большегрузный и транзитный транспорт не будет заходить в город, и в Екатеринбурге станет гораздо меньше выхлопов. Кроме того, это важно для развития транспортно-логистического узла, «Сухого порта» нашей страны. Мы сдали дорогу на два года раньше срока. Это казалось невозможным, но мы справились. Последние полтора месяца работы велись круглосуточно. Оставшиеся съезды с ЕКАД мы достроим за ближайший год. Главное — что мы дали старт движению по кольцу. И мы не остановимся на достигнутом: уже скоро начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Telegam-канале.

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Строительство трассы Казань — Екатеринбург начнется 1 октября. Первый этап работ включает в себя возведение обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, следует из описания аукциона на поиск подрядчика, который появился на сайте госзакупок.

Дорогу будут строить до 30 октября 2025 г., работы оцениваются в 5,9 млрд руб. Подрядчик должен будет построить две транспортные развязки, шесть путепроводов и мост через реку Каму протяженностью 1,3 км.

Ранее, напомним, стало известно, что в новую трассу могут включить участки федеральной трассы Пермь — Екатеринбург и Пермь — Уфа (ее планируют в ближайшее время передать в федеральную собственность).

В Свердловской области протяженность трассы составит 43 км, по оценкам «Автодора», отрезок дороги Дюртюли — Ачит обойдется в 260,6 млрд руб.