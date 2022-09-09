Областной штаб по борьбе с коронавирусом вошел в состав штаба по борьбе с санкциями

Формально оперштаб по борьбе с коронавирусом упразднен, но работа по противодействию и профилактике COVID-19 не остановилась, просто перешла в ведение другой организации.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации региона, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим распоряжением упразднил оперштаб по борьбе с коронавирусом, который он возглавлял.

В самом оперштабе пояснили, что это формальный документ. По факту структура вошла в состав оперативного штаба, призванного обеспечить экономическую и социальную стабильность в Свердловской области в условиях санкций, сообщает ЕАН. Он был создан 11 марта 2022 г., а оперштаб по борьбе с коронавирусом — 18 марта 2020 г.

Работа по противодействию и профилактике COVID-19 в Свердловской области, конечно же, не останавливалась. Эти вопросы регулярно рассматриваются: они являются отдельным блоком заседаний оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности, — пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.

По данным Роспотребнадзора на 09 сентября 2022 г., в Свердловской области зафиксировано 239 тыс. подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. Это составляет 0,08% от общего количества зараженных. Сегодня, 9 сентября 2022 г. зафиксировано 1604 новых случая заражения, С начала пандемии 10 тыс. свердловчан скончалось, полное излечение от вируса зафиксировано у 195 тыс. человек. Уровень летальности на сегодня составляет 4.20%.

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«Хочу всех успокоить. Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. И у нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет», — написал Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.