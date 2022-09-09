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КНДР: «Наличие ядерного оружия — наше законное и неотъемлемое право»

КНДР: «Наличие ядерного оружия — наше законное и неотъемлемое право»
Иллюстрация: wikipedia.org

Северная Корея приняла закон о применении ядерного оружия. Страна оставляет за собой право превентивного удара, а также ядерной атаки в случае угрозы жизни Ким Чен Ына.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Корейская Народно-Демократическая Республика приняла закон об автоматическом ядерном ударе в случае нападения на нее. При этом в ныне официально ядерной КНДР подчеркивают, что это будет «крайней мерой».

О принятии закона, разрешающего КНДР автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки на страну, сообщило южнокорейское агентство Yonhap:

Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану, — цитирует документ агентство.

В законе также прописано, что ядерный удар будет автоматически нанесен и в случае нападения на лидера Северной Кореи Ким Чем Ына.

В каком случае Северная Корея может нанести ядерный удар:

  • нападение на КНДР с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также когда угроза такого нападения считается «неизбежной»;
  • нападение на руководство государства и руководителей командования ядерными силами;
  • нападение (также если оно считается неизбежным) на стратегические объекты страны;
  • возникновение чрезвычайных ситуаций, когда создается необходимость оперативно предотвратить расширение масштабов войны, а также для захвата инициативы в войне;
  • при возникновении угрозы существования других стран и жизни людей.

Пхеньян подчеркнул, что наличие ядерного оружия — «законное и неотъемлемое право страны». В документе подчеркивается, что ядерные силы являются «основным средством национальной обороны» и используются для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и безопасности населения от внешних угроз. Для угроз оружие использоваться не должно.

Также КНДР пообещала противодействовать утечкам технологий и подчеркнула, что не станет передавать ядерное вооружение другим странам.

Наши вооруженные силы сейчас полностью готовы отреагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии, — подчеркнул лидер КНДР Ким Чен Ын.

Напомним, Корейская Народно-Демократическая Республика была образована в 1948 г. в ответ на образование на юге Корейского полуострова Республики Корея. Политическая власть была монополизирована Трудовой партией Кореи начиная с самых первых лет существования КНДР. В 2007 г., после визита президента Республики Корея в КНДР, обе страны совместно обратились в ООН с просьбой содействовать объединению Кореи, однако вскоре отношения стран вновь обострились. КНДР ведет изоляционистскую политику.

Ранее DK.RU писал о лихорадке неизвестного происхождения, распространившейся в Северной Корее. Ким Чен Ын назвал ситуацию сильнейшим потрясением для страны с момента ее основания. 

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Автор: Александра Клименко
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