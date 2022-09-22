«Отказ от образования — сродни отказу от всяких жизненных перспектив»

«Из года в год изучая язык, вы открываете для себя новые возможности и перспективы даже не столько в жизни, сколько в бизнесе и карьере».

Генеральный директор языковой академии «Талисман» Анна Прекина — о значении коммуникаций и образования в новой реальности. И о том, почему именно сейчас ценность владения иностранными языками резко возрастает.

Как экономическая ситуация повлияла на рынок обучения, с какими запросами приходят клиенты?

— Влияние экономической ситуации парадоксально. С одной стороны, трепетно относиться к расходам — это вполне понятный сейчас тренд. А с другой — конкуренция на всех рынках очень сильно обострилась. Перспективны туманны. Объективно нужен ресурс, способный помочь и конкретным людям, и экономическим структурам «прорваться» к месту под солнцем в принципиально новой бизнес-среде, которая ещё только начинает складываться.

Помню беседу с отцом одного из слушателей. Александр закончил специализированную школу с углубленным изучением английского языка еще в советское время. Тогда, как мы помним, самый простой выезд за рубеж был экзотикой. Так вот, через несколько лет, когда ситуация изменилась, он воспользовался полученным в детстве багажом знаний и навыков на все сто. Именно прекрасное знание английского стало для него мощным конкурентным преимуществом при начавшихся в стране экономических реформах. Что это: интуиция его самого и его родителей? Правильный взгляд на мир и жизнь в целом? Очевидно одно: любые перемены в жизни важно встречать во всеоружии.

Сегодня меня часто спрашивают: а зачем учить английский, если в Англию нынче ехать как-то не хочется? Понятно, что не хочется. Но для того, чтобы отдыхать за границей — по большому счету, знать язык в совершенстве и раньше было совсем необязательно. Для путешествий и отдыха достаточно коротких языковых курсов. А «Талисман» — это про другое. Из года в год изучая язык, вы открываете для себя новые возможности и перспективы даже не столько в жизни, сколько в бизнесе и карьере.

У меня много знакомых предпринимателей и практически все как один говорят, насколько сильно сейчас меняется логистика по импорту и экспорту. Резко меняется круг зарубежных партнёров. Раньше у нас традиционно не очень-то любили изучать китайский: слишком сложно. Но те, кто встретил нынешние перемены, неплохо освоив китайский, наверняка могут с помощью новых китайских контактов и контрактов вывести свой бизнес на принципиально другой уровень и занять в новой реальности значительно более перспективные позиции по сравнению с теми, для кого «китайская грамота» так и осталась темным дремучим лесом.

То же самое и с немецким языком: раньше охотников было не слишком. Но у Турции традиционно сильные связи с Германией, и кто владеет немецким — сейчас получил дополнительные шансы в неизбежном переделе рынков. Да и английский — даже при всей специфике момента — весьма актуален. Потому что с индусами и иранцами, согласитесь, проще вести диалог именно на английском, а не на хинди или персидском.

80% всех международных деловых мероприятий проходит именно на английском языке. И в том жестком, но увлекательном переделе сфер влияния, который сейчас только набирает ход, старый добрый английский еще скажет своё веское слово.

Какие знания, компетенции сотрудников необходимо повышать сегодня?

— К сожалению, отношение к иностранным языкам зачастую утилитарное: найти общий язык с официантом ресторана или менеджером отеля во время зарубежного отдыха, посмотреть кино в оригинале. На самом деле роль иностранных языков значительно шире — это ключ к огромному массиву самой разной актуальной информации, крайне необходимой в бизнесе и научной работе, технологическом развитии и производстве.

Человек, владеющий иностранным языком, всегда ценнее для любого работодателя. Гораздо быстрее делает карьеру и получает интересную высокооплачиваемую работу. Да и вообще чувствует себя в жизни гораздо увереннее.

Сейчас принято сетовать на некоторые ограничения из-за геополитической напряженности. Но интернет остается полностью открытым пространством, и именно там — безграничный массив самой разной и важной информации на том же английском языке. Информации, которая постоянно востребована практически в любой сфере интеллектуальной деятельности.

Наше время — про то, что надо постоянно учиться, своевременно овладевая всем тем информационным и интеллектуальным богатством, которое прирастает в современном мире буквально ежедневно. Так что судить о конкретных знаниях и компетенциях, какие надо повышать сегодня, а какие — завтра, наверное, дело во многом умозрительное: весь мир слишком быстро и непредсказуемо меняется. Но очень важно овладеть эффективными алгоритмами своевременного и качественного получения новых знаний и компетенций. Роль и значение английского языка в этом плане — вне конкуренции.

Нужно ли вообще дополнительное образование сегодня? Или отложить инвестиции в знания до лучших времен? Если нужно, то какое образование будет наиболее полезно?

— Отказ от образования, в том числе дополнительного, это сегодня сродни отказу от всяких жизненных перспектив. Вообще иностранные языки и уровень интеллекта тесно связаны между собой. Тренировка памяти и когнитивных способностей благодаря изучению иностранного языка удлиняют человеку жизнь и повышают ее качество.

Логичный тренд на самосовершенствование, развитие, долголетие и активность — это во многом и про владение иностранными языками. Инвестиции в знания — это инвестиции в будущее. В уверенность. В состоятельность. В конкурентоспособность. Если эти инвестиции «отложить до лучших времен», то очень велика вероятность того, что они, эти самые «лучшие времена», для отложившего не настанут никогда. От слова совсем.

Говоря об инвестициях в знания, очень важно подчеркнуть такой момент, как инвестиции в будущее не только своё, но и главным образом — своих детей. Мой сын с пяти лет занимается в «Талисмане». Понимаю, насколько важно своевременно позаботиться о том, чтобы ребенок, повзрослев, чувствовал себя в новом сложном мире максимально уверенно.

Возвращаюсь к примеру Александра, который в советские времена, когда многие не видели никаких профитов от знания английского, на отлично закончил обучение в специализированной школе. И через несколько лет получил все профиты сполна. «Вот и я очень хочу, как мои родители в свое время, дать ребенку основательную базу для дальнейших успехов, — сказал он. — Прекрасное владение английским, которое требует многих лет напряженного обучения — это настоящий фундамент будущих жизненных успехов и свершений». Абсолютно с этим согласна.

Какие новые форматы обучения предлагает рынок образовательных услуг?

— Форматы — второстепенны. Потому что это — инструмент. Это — тактика. Сегодня ключевое значение приобретает стратегия. Стратегические цели — занять в новом мире, в новой реальности достойное место.

Обеспечить своим детям возможность в непонятном пока будущем быть сильными, состоятельными и конкурентоспособными. А не оказаться на обочине жизни. Уже сейчас ясно: всех нас ждёт новое качество информационного общества, где самый важный навык — умение работать с информацией. А значит — хорошо знать иностранный язык, и желательно — не один.

С чисто практической точки зрения очень важно гармонично сочетать дистанционные формы обучения с живым общением и персональным подходом со стороны высококвалифицированного преподавателя. Тогда результат гарантирован.

Для Языковой Академии «Талисман» самое важное — именно это: предельно объективная оценка результата. Степень соответствия международным стандартам, единым для всего мира. Строго говоря, международные экзамены — это про то, насколько качественно мы отрабатываем деньги, полученные от клиентов.

Так что важен не только формат подачи знаний, но и формат оценки того, насколько прочно эти знания усвоены каждым клиентом. Пришло время настоящего качества и истинных ценностей.

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