«Макфамания»: в Челябинске состоялся международный коммерческий форум

Что помогает «Макфе» во время экономических бурь оставаться лидером отрасли? И какие проекты намечены в перспективе?

Сотрудники региональных представительств компании очертили планы и подвели итоги на коммерческом форуме.

За последние годы мы кардинально изменили компанию с точки зрения производственных, логистических и маркетинговых возможностей, — рассказывает Константин Попов, директор по продажам «Макфы».— Всё это благодаря огромному количеству сил, которые в этом участвуют.

Фото: Успех «Макфы» — результат работы большой и сплоченной команды

Успех компании — результат работы большой и сплоченной команды. Представители «Макфы» работают во всех регионах России — от Калининграда до Владивостока, в ближнем и дальнем зарубежье. В этом году сотрудники региональных представительств впервые за три года встретились в оффлайне. В Челябинске в 8-й раз состоялся коммерческий форум «Макфамания».

Ничто не заменит личное общение, — говорит Антон Белоусов, управляющий компанией «Макфа». —Никогда, несмотря на сложности, не забываем, что мы — единый коллектив и команда. Это помогает двигаться дальше и развиваться».

Фото: Антон Белоусов, управляющий компанией «Макфа»: «Мы — единый коллектив и команда…»

Три дня коллеги из России и стран СНГ подводили итоги работы, делились секретами успешного продвижения и продаж. Несмотря на пандемию и другие экономические вызовы, «Макфа» по-прежнему входит в Топ-5 крупнейших мировых брендов по производству макаронных изделий и расширяет географию рынка.

В России мы по-прежнему являемся лидером в категории «Мука и макароны», входим в тройку сильнейших по продукции «Крупа и хлопья», — продолжает Константин Попов. — Вышли на новые зарубежные рынки, например, Саудовской Аравии, усилились на территории Китая.

Фото: Константин Попов, директор по продажам «Макфа»: «Мы кардинально изменили компанию с точки зрения производственных, логистических и маркетинговых возможностей»

Кроме ежедневных презентаций и обсуждения стратегий развития, участники форума побывали на производстве. Рассказывает Олег Чугунов, региональный менеджер компании «Макфа» в Узбекистане:

Когда нас в первый раз пригласили на коммерческий форум, на котором узнали, как работают коллеги, получили новые знания, практики, мы воодушевились, заряженные вернулись каждый в свою страну. Мы поняли, что нужны компании.

«Макфа» серьезно инвестирует не только в подготовку и развитие профессиональных кадров, производство и технологии, но и в создание и вывод на рынок новых продуктов. Компания регулярно разрабатывает для покупателей оригинальные новинки.

Фото: Максим Удодов, руководитель отдела маркетинга «Макфа»: «Мы постоянно исследуем тенденции развития рынка, изучаем потребителя и его предпочтения»

Мы постоянно исследуем тенденции развития рынка, — говорит Максим Удодов, руководитель отдела маркетинга компании «Макфа», — изучаем своего потребителя, его предпочтения — только так может родиться качественная и востребованная продукция. Активно работаем с нишевыми продуктами. Так, у нас вышла на рынок линейка функциональных макарон Livigood, мы ее активно развиваем. В этом году представили покупателям новинку — наборы с соусами для приготовления макарон «Сегодня в меню», которая вызвала интерес и получает хорошую обратную связь.

Символично, что коммерческий форум состоялся в год 85-летия «Макфы». В честь юбилейной даты в компании планируют реализовать еще ряд проектов.

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https://www.makfa.ru/