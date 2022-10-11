«60% управленцев вот-вот превратятся в “сдохших лошадей”». Что делать?

«Высокая степень выгорания наблюдается у работников 30+. У 30% из них редуцированы профессиональные обязанности, еще у 30% наблюдается истощение с психосоматическими нарушениями».

Ольга Чебыкина, управляющий партнёр HR-Лидер, председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом УТПП:

— За последние полгода работы над проектами с крупными корпоративными клиентами нам с разных сторон стали поступать очень похожие запросы: как взбодрить команду. Тестирование на эмоциональное выгорание показывает: 60% управленцев вот-вот превратятся в «сдохших лошадей». Более того, нам поступило два запроса на работу с эмоциональным выгоранием от больших HR-команд. Неудивительно, слишком много сил и энергии отдали HR-эксперты своим организациям за последние два года значительных изменений. Очевидно, что взбадривать скоро будет некого и некому, если не начать этим заниматься вплотную.

Предпринимательство — постоянная борьба за ресурсы, результаты, успехи, капиталы, активы и пр. Стоит ли удивляться, что эта непрерывная охота за финансовой эффективностью создает агрессивное пространство, полное стресса, где оставаться постоянно в ресурсе практически невозможно.

Внешние условия ведения предпринимательской деятельности в России и за ее пределами последние несколько лет нельзя назвать благоприятными. Атака пандемии в 2020 г., последовавшие за ней спецоперация с февраля 2022 г. и частичная мобилизация — стали крайне травмирующими и затратными с точки зрения расхода эмоциональной, ментальной и физической энергии обычных людей, что уж говорить о предпринимательской среде, где напряжение выше в разы.

По прогнозам ученых-футурологов, будущее тоже не обещает нам расслабления: количество изменений на единицу времени определено тенденцией резкого роста, а значит стабильности, так необходимой для того, чтобы расслабиться и восстановить энергетический ресурс, не будет. Мы вступаем в новый мир, когда цикл проживания утрат по Э. Кюблер-Росс становится ежедневной нормой социализированной личности. То есть наш внешний стресс проникает внутрь и превращается в хронический.

Эмоционально здоровые осознанные люди, коих с каждым днем должно становиться больше, способны хорошо справляться со стрессом, решать сложные задачи, при этом сохраняя часть ресурса, чтобы оставаться счастливыми. Но таковых по статистике не более 10% от всего населения Земли. Остальные — частично или значительно травмированные личности, у которых осколки детских травм арестовывают их личностный потенциал, мешают быть эффективными, результативными и, в конце концов, счастливыми. И если совместить внешние нерадужные условия постоянно нарастающего стресса и внутренние ограничения, которые есть практически у каждого из нас, и не только в предпринимательской среде, картина будущего выглядит довольно мрачно...

Есть ли просвет?

За последние годы и в мире, и у нас в России появилось огромное количество различных практик восстанавливающей и поддерживающей терапии и профилактики по работе с личностными ограничениями и улучшению качества работы и жизни людей. Но все эти практики, как правило, разрозненны и не обеспечивают комплексного системного подхода в решении проблемы целостности и ресурсности, и как результат — продуктивности каждого человека.

Наблюдая и применяя различные технологии восстановления ресурсности в своем опыте управления позитивными изменениями бизнесов и людей, мы с группой коллег решили объединить значительное количество успешных практик в единый восстанавливающий и профилактический цикл для предпринимателей, директоров функций и руководителей подразделений.

Цель — усиливать тех, кто обладает от рождения сильным и объемным личностным потенциалом, но по тем или иным причинам в разные периоды своей жизни не смог его активировать в полном объеме.

Раньше, когда наши передвижения были безграничными, мы ездили по местам силы по всему миру и нам казалось, что оттуда мы приезжаем заряженными и наполненными, но сила не в месте — сила в атмосфере и людях, которые любое пространство могут наполнить необходимой энергией. Красота природы лишь усиливает этот эффект.

Урал — одно из таких мест, в котором есть все: красота природы, сила и мощь нашего исторического развития, достижения и успехи наших предков и уникальные профессиональные эксперты. Урал — особое, наше место, где мы живем и реализуем свое предназначение.

Именно поэтому, чтобы усиливать сильных, мы создаем первый на Урале центр комплексного человековедения, свободного личностного потенциала и профилактики профессионального, эмоционального и физического выгорания «VQ».

Философия центра основана на том, что наше физическое, эмоциональное и ментальное тела едины и находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Именно поэтому их качественная интеграция в естественной природной среде — основа продуктивного жизненного пути каждого человека и базовый фундамент постоянного успеха, особенно в конкурентной бизнес-среде.

Цель центра свободного потенциала «VQ» — развитие навыков высокопродуктивного человека, устойчивого к любым испытаниям внешнего мира, на основе комплексного системного научного подхода.

Ближайшая мастерская VQ-центра: 4-6 января 2023 года.

Тема: «Я, моя СЕМЬЯ и мой БИЗНЕС/ДЕЛО»

Эта тема — вводная в общем цикле из четырех программ VQ-центра, которая настраивает на курс самопознания и самодиагностики.

Программа состоит из трех тематически интегрированных дней:

Честное знакомство с собственным Я. Моя родовая система/основа. Мой бизнес/дело.

Три дня на природе в постоянном внешнем движении и внутренних трансформациях. Вас ждут:

Непрерывные ресурсные практики, восстанавливающие здоровье и смысловую наполненность во всех значимых сферах: бизнес, семья, собственная личность;

Вкусное питание;

Активное движение;

Эффективное общение;

Поддержка от тренеров и тьюторов.

Глубокие практики, многократно подтвердившие свою эффективность, произведут перезагрузку. Каждый участник получит по итогам программы апгрейд личностного потенциала.

Системное воздействие на телесную, эмоциональную и ментальную сферы, интегрированное с силой уральской природы и энергетикой ведущих программы — и есть та волшебная таблетка, которую необходимо принять, чтобы выйти из состояния хронического стресса и выживания и начать тренировать новую, или уже забытую старую, soft-компетенцию «жизнестойкость», без которой в новой реальности, увы, не обойтись.

Подробнее о жизнестойкости читайте в новом материале, который выйдет в ноябре 2022 г.

Эксперты:

Ольга Чебыкина, управляющий партнёр HR-Лидер, председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом УТПП.

Екатерина Легостаева, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, транзакционный аналитик, партнер HR-Лидер по направлению «Коучинг и психотерапия организации», эксперт по эмоциональному интеллекту и когнитивным ошибкам.

Подробнее о программе на сайте.

Заявки принимаются по тел. +7(982) 614-05-25 (WhatsАpp/call), координатор Вера.