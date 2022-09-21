Как я провел отпуск в России. С Урала на Каспий — опыт Андрея Ермоленко

Автопутешествие на Каспийское море. Карта маршрута. Бюджет, описание мест отдыха в пути. География поездки — через Самару, Волгоград и Астрахань в Дагестан, обратно — через Чечню. Фото.

Поездка на автомобиле на юг для многих россиян стала компромиссом из-за закрывшихся аэропортов, но это также и зарождающееся национальное хобби. Правда, большинство едет на Черное море. А мы предлагаем вам маршрут до моря Каспийского. Те, кто уже проехал по нему, уверяют, что это недооцененное направление.

Мы уже писали о том, что «выездной туризм — всё» . Большинству туристов остается Россия. Лето закончилось, DK.RU решил узнать, как провели отпуск известные в Екатеринбурге путешественники. Один из них — историк Андрей Ермоленко. Он подробно рассказал, как доехать до Каспия, в какой бюджет укладывается семейная поездка, а также что посмотреть по дороге.

Андрей Ермоленко в крепости Сарай Бату

Краткое описание маршрута

Цель — пляжный отдых в одном из прибрежных курортных городов, плюс посещение интересных и живописных мест по пути. Маршрут по югу России (от Волгограда): кольцевой, то есть обратная дорога не совпадает с дорогой туда.

Он построен так, что путь на Каспий проходит через Тольятти, Жигулевское водохранилище (в народе «Жигулевское море»), древнюю столицу Золотой Орды — Сарай Бату, через Астрахань с ее белокаменным Кремлем и гостиницами в старинных купеческих особняках, и через единственную в европейской России буддийскую республику — Калмыкию с ее лотосовыми полями.

Конечная точка маршрута — Избербаш — небольшой город на берегу Каспийского моря с песчаными пляжами. Обратный путь проходит через самый длинный в России автомобильный тоннель, живописную горную деревню оружейных мастеров и ювелиров с остановками у горного озера в Чечне, курортах Кавминвод, в Волгограде и на волжских пляжах Самары.

Симский перевал

Почему на автомобиле

— Автомобильные путешествия по России стали зарождающимся хобби многих россиян. Это не только возможность сэкономить. Многим нравится строить маршруты и планировать остановки в пути самостоятельно. В этом смысле Екатеринбург расположен очень выгодно в середине страны: можно поехать на Байкал, на Черное море или на север — в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. И много куда еще.

Большинство туристов выбирают Черное море, а Каспий незаслуженно забыт. Хотя здесь чисто и недорого, есть и море, и горные пейзажи, и возможность совершать радиальные выезды в древние города. Это отдельное направление, перспективное и недорогое.

Дорога, что на Черное море, что на Каспий, из Екатеринбурга одна — федеральная трасса М5 мимо Уфы, Тольятти, Сызрани, Саратова и Волгограда. Она очень красивая: ландшафты меняются уже с первой сотни километров: Челябинская область, Златоуст — это высокие Уральские горы, потом Башкирия со своими зелеными лугами и перевалами, далее — поля подсолнухов, берега Волги с огромным водным пространством, степи Волгоградской области и Калмыкии, затем — горы Дагестана и море.

Бюджет поездки (примерный)

— Бюджет складывается из двух основных составляющих. Первое — расходы на бензин, второе — аренда проживания по пути следования и на месте. В пути придется провести не менее трех суток. Расходы на бензин зависят от расстояния или от страны, через которую вы едете. В Казахстане, например, цена бензина гораздо ниже. По нынешнему курсу рубля она составляет 28 руб. за литр 95-го. В России бензин в среднем стоит 50 руб., точнее, от 48 до 52 руб. в разных регионах на разных АЗС.

Расходы на бензин при поездке из Екатеринбурга на Каспийское море такие же, как на Черное море или в Крым, потому что расстояние примерно одинаковое — около 3 тыс. км. В этой поездке мы проехали 7,5 тыс. км при условии, что совершали радиальные вылазки из места пребывания. Расход бензина зависит от марки автомобиля и скорости движения. Если возьмем в среднем 9 л на 100 км, то получится около 33 тыс. руб.

По дороге в Избербаш мы останавливались два раза на отдых — в Тольятти и в Астрахани. Гостиница в Тольятти стоила в этом году 1550 руб. по транзитному тарифу на семью из 4-х человек, двухкомнатный номер. Транзитный тариф — это такой тариф для туристов, которым нужен номер на половину дня. В придорожной гостинице в 1,5 раза дороже, при этом удобств намного меньше. Тут же более чисто, центр города и вся инфраструктура — нормальные кафе, супермаркеты, есть где погулять.

Гостиница в Астрахани стоила 2,5 тыс. руб. Номер в гостевом доме в Избербаше — 4,5 тыс. руб. в сутки с завтраками, всего мы жили там 9 дней. На обратном пути останавливались в гостинице в городе Шали в Чеченской республике, она обошлась в 2,6 тыс. руб. Далее — в Железноводске, Волгограде и Самаре в приблизительно по 2,5 тыс. руб. в каждом. Таким образом, расходы на дорогу и места проживания составили около 85 тыс. руб.

Основные сложности пути

— Основные сложности — напряженная дорожная обстановка на М5 и тяжелая для путешествия погода: в Калмыкии или в Волгоградской области днем на трассе 41 градус в тени. Также некоторые дороги оставляют желать лучшего, например, отрезок пути от Саратова через Балаково на Пугачев. В Волгограде нет объездной дороги. Он вытянут вдоль берега реки. Здесь выход один — проезжать его ночью или рано утром.

Это не рекомендация, это мой личный опыт: я езжу по ночам, не останавливаюсь в придорожных гостиницах, заезжаю для отдыха в населенные пункты, выбирая при этом интересные города. Таким образом, дневные пробки мне удается миновать. При этом дети не устают от дороги, потому что они спят.

С уходом «Букинга» стало сложнее выбирать места размещения. Хотя в России я на него и раньше не особо полагался. Обычно выбираю места для размещения так: открываю Яндекс-карты, выбираю центр города, в поиске набираю «гостиница», читаю отзывы, смотрю фотографии, оцениваю инфраструктуру, связываюсь с хозяевами, узнаю о стоимости и бронирую. Все места для остановки в пути я бронировал заранее, а также отметил для себя запасные варианты на случай форс-мажора. В этот раз пригодилось.

Мой традиционный график поездки такой: вечером в пятницу, в последний рабочий день перед отпуском, часов в 10 вечера я выезжаю из дома и доезжаю за ночь и за утро до Тольятти, преодолев таким образом первую тысячу километров.

Тольятти — первая остановка в пути

— В Тольятти приезжаем около часа дня. Останавливаемся в гостинице прямо в центре города, чтобы семья могла погулять, пока я сплю. Ведь если мы остановимся на трассе, погулять будет негде. В городе для этого есть отличная инфраструктура — развлекательные центры и парки, набережные.

В Тольятти шикарное Жигулевское море с хорошей набережной, можно искупаться. Таким образом, начать пляжный отдых можно уже во время поездки. Вечером мы ужинаем и опять в дорогу.

В 10 часов вечера выезжаем из Тольятти, проезжаем по плотине Жигулёвской ГЭС и едем вечер, ночь, утро до Волгограда, там завтракаем. Направляясь на Каспий, нужно доехать к середине дня до Элисты. Выехав из Тольятти утром, мы потратили бы на такой переезд на 2-3 часа больше.

Сарай Бату — столица Золотой Орды, вторая остановка

— В эту поездку мы направились на юг необычным путем: не доехали до Волгограда, а свернули раньше на левый берег Волги около города Волжского и направились через Ахтубинск по левому берегу Ахтубы (приток Волги) в сторону Астрахани.

Я историк, поэтому мне было очень интересно, да и семье тоже, побывать на месте расположения столицы Золотой Орды. Если вы помните из курса школьной истории про монголо-татарское иго, то столица этой самой Золотой орды, город Сарай Бату, находится недалеко от Астрахани, как раз на левом берегу Ахтубы.

Там, во-первых, археологические памятники, во-вторых, замечательное место для посещения туристами: реконструирована часть этой крепости, очень интересно выглядящая, там снимались даже некоторые фильмы на историческую тематику, например, «Монгол».

Мой старший сын активно интересуется историей, ему все любопытно, нынче мы с ним вместе в степи находили осколки золотоордынской керамики, кусочки изразцов, сырцовый кирпич. Он разделяет все мои хобби, рыбалку в том числе, и в этот раз мы вместе освоили и морскую рыбалку.

Астрахань

— Здесь я был впервые и был очарован этим городом: купеческая архитектура отлично сохранившегося губернского центра 18-19 вв., в котором, как жемчужина, в центре русская крепость 16-17 вв., Астраханский кремль. Помните в «Иван Васильевич меняет профессию» — «Казань брал, Астрахань брал…». С тех самых времен история этого города в составе Русского государства и берет начало. Астраханский кремль — ровесник Казанского. Выглядит ничуть не хуже своего собрата. Хочется отметить недооцененность и слабую туристическую наполненность Астрахани.

Здесь, кстати, нам пришлось перебронировать отель, так как накануне нашего приезда в Астрахани прошла гроза и в нашей гостинице отключили электричество. Другое место размещения я выбрал из заранее отсмотренных вариантов.

С экстренно выбранной гостиницей нам повезло. Она расположена в очень удачном месте — напротив Кремля в старинном особняке с высоченными потолками, в коридорах — голландские печи с изразцами, антикварная мебель. В Астрахани — отличные рестораны и кафе. Впрочем, мы жили в самом центре. Цены при этом ниже среднего екатеринбургских. В Астрахани мы провели вечер, утро, погуляли и двинулись дальше.

Лотосовые поля

— В этой поездке мы заехали на лотосовые поля в небольшое село Джалыково, которое нам уже было известно по предыдущим поездкам. Оно совершенно не туристическое, а на лотосовые поля там возят местные жители, а не турфирмы, и, соответственно, это стоит не так дорого: 200 руб. за прогулку на лодке. Если бы мы покупали прогулку в турфирме, это стоило бы несколько тысяч. Таким образом, организовывая путешествие сами, вы экономите на порядок.

Лотосы цветут в конце июля — начале августа. Это очень красиво. Лотос — огромный и хрупкий цветок нежного розового цвета. Гладя на него, понимаешь, почему буддисты выбрали своим символом именно лотос. Это что-то совершенное и даже немного неземное. Проезжая по Калмыкии, стоит потратить два часа и 200 рублей, чтобы это увидеть.

Большинство населения Калмыкии — буддисты. Буддийские храмы — хурулы — выглядят потрясающе. В Калмыкию удобно приехать и на майские праздники, потому что в это время здесь в степях цветут еще одни известные во всем мире цветы — тюльпаны. Весной здесь проводятся и фестивали тюльпанов. Кроме этого есть заповедники с редкими видами животных и птиц. Калмыкия — само по себе интересное направление. Миновав Калмыкию после села Артезиан, мы въезжаем в Дагестан и приближаемся к Каспийскому морю.

Избербаш — место пребывания

— Конечная точка путешествия — город Избербаш в Дагестане — это ровно посередине между Махачкалой и Дербентом, город на берегу Каспия. Здесь мы остановились в заранее выбранной гостинице на окраине города, примерно в 8 км от центра. От гостевого дома, где мы жили, до берега моря было около ста метров.

Каспий — замечательное, теплое, чистое море. В крупных городах есть минусы — там море недостаточно чистое. В Махачкале и Дербенте на пляжи сильная туристическая нагрузка. По-моему, для семейного отдыха лучше выбирать небольшие поселки или даже окраины этих поселков. На автомобиле вам не составит труда оттуда выбраться.

Рыбалка на Каспии. Рыба — бычок

Пляж на Каспийском море, окрестности Избербаша

На окраинах городов есть базы отдыха, мини-гостиницы, гостевые дома, где может быть два десятка номеров и общая кухня со столовой, где можно готовить, завтракать, обедать и ужинать. В общем пространстве есть также элементарные детские аттракционы — песочницы, горки, качели. У некоторых гостевых домов есть собственные пляжи. Мы останавливались в большом семейном номере, причем я специально просил с балконом, выходящим на море.

Море было очень чистое, хороший песчаный пляж, народу немного. Чистый желтый песок. В округе есть и ракушечные пляжи, камней практически нет совсем. Детям очень интересно собирать ракушки, привезли домой очередной мешок морских богатств.

Радиальные вылазки в Дербент, Кубачи, на Сулакский каньон

— Из Избербаша мы совершили несколько радиальных выездов. Например, съездили в Дербент — очень красивый интересный город с многовековой, даже тысячелетней историей. Вообще, Дербент был самым древним городом России, пока в 2014 г. в состав России не вошли Крым с Керчью. Теперь самым древним городом России является Керчь. В Дербенте замечательная старая часть города, своей архитектурой напоминающая Стамбул, и крепость-музей Нарын-Кала.

Дербент

Также мы заехали в село Кубачи в горах, известное своими кузнецами, оружейниками и ювелирами. Женщин заинтересует шопинг: много украшений из серебра. И вообще, у этого села интересная история и архитектура — так, в самом центре Кубачи стоит высокая боевая башня, в которой сейчас разместился музей.

Съездили в горы на Сулакский каньон, посетили очень хороший туристический центр семейного отдыха «Главрыба». От небольшой форелевой фермы он разросся до огромного центра семейного отдыха с ресторанами, аттракционами, зоопарком, катанием на катерах по каньону.

В Дагестане очень много интересных объектов, расположенных недалеко от побережья. Базируясь в Махачкале, Избербаше или Дербенте, можно ездить в разные места хоть каждый день. Но мы были в Дагестане уже в третий раз, поэтому в нынешнюю поездку вылазки в горы совершали нечасто. Большую часть впечатлений от горного Дагестана мы получили на обратном пути, когда возвращались домой.

Дорога домой. Гимринский тоннель

— По пути домой останавливались четыре раза. При этом мы поехали не через Калмыкию и Астрахань, а через горы Дагестана и Чечни, а затем — по Ставрополью. То есть дневной шаг у нас был короткий — не 1000 км в день как по дороге сюда, а 300-400 км.

Обратный путь лежал по горным перевалам, мимо горных рек, по тоннелям, в том числе через самый длинный в России Гимринский тоннель. Через Ботлихский район Дагестана мы въехали в Чечню. Специфика горных дорог в том, что их иногда перекрывают, чтобы расчистить камнепады. Это дополнительный экстрим.

Озеро Кезеной-ам. Чечня. Первая остановка на обратном пути

— На границе Чечни и Дагестана находится высокогорное озеро Кезеной-ам. Один его берег находится в Дагестане, другой — в Чечне. Там виды очень похожи на швейцарские: альпийские луга, зеленые горы. Надо сказать, что в Дагестане горы большей частью каменистые, суровые, а в Чечне — луга, пасутся коровы, стоят ульи, везде продают мед с горного разнотравья.

Один из поселков на границе Дагестана и Чечни называется Хой. Его название переводится как «город стражников». Это местная достопримечательность — там реконструированы боевые башни и каменные дома жителей.

Это не этнопарк, поселение полностью воссоздано: таким оно и было до депортации чеченцев и ингушей в 1944 г. в Казахстан. Из-за переселения они во многом утратили связь с традиционной горской культурой. Потом, возвращаясь, они переселялись не только в горы, но и на равнины. Это сильно повлияло на развитие Чечни. Она перестала быть горной республикой с традиционными формами хозяйства, а стала нефтедобывающим регионом. Там стали развиваться города.

Шали-сити. Вторая остановка

— В Чечне мы остановились в городе Шали. Вообще, в Чечне многие названия нам знакомы из хроники событий 90-х и 2000-х по первой и второй чеченским войнам: Шали, Ведено, Аргун, Курчалой, Ачхой-Мартан и другие. Они хранят память о том, как чеченский народ противостоял ваххабитам, международным террористам и радикалам.

После Дагестана Чечня поражает своей чистотой, порядком, спокойствием на дорогах. Все газоны пострижены, стены домов покрашены, заборы ровные и в селах, и в городах. Думаю, что это особая ментальность людей, они всей нацией чувствуют себя одной большой семьей и живут в республике как в одном большом доме.

Шали Сити

Вид из окна в гостинице Шали

Дагестан в этом смысле можно сравнить с общежитием. Ведь там народностей очень много, дагестанцы — это не национальность. Здесь живут аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, русские, рутульцы, табасараны, таты, цахуры и многие другие. И языков много.

В Чечне мы остановились в отеле Шали-сити в одноименном городе. Шали — районный центр. Город, в котором в основном стоят одно- и двухэтажные дома. Среди них на центральной площади стоит 22-этажное здание, построенное в стиле вайнахских башен.

Мы сняли номер на 16 этаже. Для того, чтобы вид из окна был на самую яркую достопримечательность города — одну из крупнейших в Европе мечетей, которая называется «Гордость мусульман».

Далее мы заехали в Грозный, затем — через Ингушетию, Карачаево-Черкесию — в Ставропольский край. Здесь остановились в городе Железноводске в районе Минеральных вод.

Грозный

Железноводск и Волгоград. Третья и четвертая остановки

— Когда мы приехали в Железноводск, мне подумалось, что именно в этот город я захочу вернуться на пенсии. Здесь очень спокойно и тихо, минеральная вода, зелёные парки и мягкий климат. Железноводск идеально подходит для того, чтобы пожить тихой спокойной размеренной жизнью.

Далее мы двинулись через Ставрополье и Элисту на Волгоград. Здесь остановились на вечер, на ночь и рано утром уехали. В Волгограде мы сходили в музей в здании Сталинградского универмага, где во время великой битвы взяли в плен фельдмаршала Паулюса. В том самом подвале универмага, где скрывался Паулюс, теперь организован очень познавательный музей.

Самара — пятая остановка, последняя

— После Волгограда поехали привычным путем до Самары. Здесь мы провели вечер, искупались в Волге. Самара — замечательный город для пляжного отдыха. Те, кто не может проехать 3000 км до юга, могут доехать до Самары. Волга здесь чистая, с отличными песчаными пляжами прямо в центре города.

Городские пляжи в Самаре — это организованное пространство, а не стихийное. Они чистые, с кабинками для переодевания, с навесами от солнца, с корзинками для мусора. Самарские пляжи на Волге — это отдельная тема для путешествий. Самара насыщена памятниками архитектуры. До революции она все-таки была губернским городом, а не уездным, как Екатеринбург.

Пляж в Самаре

Возможные варианты путешествия на юг

— Путь что на Каспий, что на Черное море с Урала, один — это трасса М5. Нужно ехать мимо Уфы, Самары, Тольятти через плотину Жигулёвской ГЭС и дальше Сызрань, Саратов, Волгоград и после Волгограда — развилка. Если вы в Дагестан, то через Элисту в сторону Махачкалы, если вы на Черное море и в Крым, то через Ростовскую область до трассы М4, до Краснодара. И от Краснодара — либо через Горячий Ключ в сторону Геленджика, либо по Кубани в сторону Крыма через Славянск и далее на Керчь.

Дорога на Каспий

Екатеринбург — Ревда — Михайловск — Месягутово — Малояз с курортом Кургазак — Сим — объездная Уфы — Суходол — Тольятти (без заезда в Самару) — Жигулевская ГЭС — Жигулевск — объездная Сызрани — объездная Саратова — Село Дубовка — поворот налево по плотине Волжской ГЭС — Волжский — Ахтубинск — Капустин Яр — Селитренное — археологический памятник Сарай Бату (реконструированное городище) — Астрахань — Джалыково (граница Калмыкии и Астраханской области) — село Артезиан (граница Астраханской области и Дагестана (КПП на въезде в Дагестан, обязательный досмотр автомобиля на блок-посту) — Кочубей — Бабаюрт — Сулак (уже на берегу Каспия) — Махачкала — Избербаш.

Обратно в Екатеринбург

Буйнакск — Гимринский тоннель, село Тлох — село Ботлих — оз. Кезеной Ам — село Хой, Чечня — Шали — Аргун — Грозный — Назрань — Железноводск, Ставропольский край — Элиста — Волгоград — Саратов — левым берегом Волги на Балаково — Пугачев (отвратительная дорога, не рекомендую там ездить) — Самара — объездная Уфы — Сим — поворот с М5 по Башкирии через Малояз — Месягутово — Михайловск — Ревду — Екатеринбург.

Маршруты обозначены на гугл-картах

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