Присоединиться к ICID forum – 2022 можно в онлайне. Трансляцию запустят на YouTube

Международный форум по развитию промышленного строительства и проектирования ICID forum — 2022 пройдет 22 сентября 2022 г. в Екатеринбурге. Трансляция мероприятия запустится в 9.00 (по мск).

Зрители онлайн-трансляции смогут познакомиться с заказчиками. Спикеры форума расскажут о будущих объектах, видах работ, которые готовы передать для подряда, о требованиях к подрядчикам, работе тендерной системы.

Среди спикеров – «Мечел», «НЛМК», «Камаз», «Алмаз Антей», «Ростелеком», «Пермские моторы», «Транснефть. Надзор», «Атомэнергопроект», «Уралэлектромедь», «МТЗ-ХОЛДИНГ» (Беларусь), Китайская ассоциация, объединяющей строительные компании и производителей строительных материалов.

Участники мероприятия расскажут представителям власти о системных трудностях, которые мешают в работе, о предложениях по решению актуальных проблем. Представители Минпромторга и Минстрое РФ оценят инициативы для включения в «дорожную карту», посвященная реинжирингу промышленного строительства.

Организаторами форума выступают СРО «Уральское объединение строителей», СРО «Лига проектных организаций», соорганизатор – федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг». Форум состоится при поддержке Ассоциации «Национальное объединение строителей», Министерства промышленности и торговли РФ.

Трансляция состоится на YouTube.

Программа форума на сайте www.стройпромка.рф.



