Валерий Ананьев: «Инфраструктуру должны строить только профессионалы»

«Мы из года в год беремся за самые ответственные и непростые контракты, стратегически важные для нашего региона, потому что понимаем: если не мы — то кто?» — Валерий Ананьев, «Атомстройкомплекс».

Чтобы жизнь в новом районе была комфортной, вместе с квартирой горожане должны получать готовые детские сады и школы, дороги и поликлиники. Но государство финансирует возведение объектов инфраструктуры не так оперативно, как хотелось бы, девелоперы же могут строить дома довольно быстро. В итоге — рассинхронизация, которая мешает всем: и жителям новостроек, и застройщикам, и властям. Изменить ситуацию можно, считает гендиректор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. Главное — действовать вместе.

Что не так с одновременным строительством жилья и социалки? Это какая-то системная проблема?

— В нашей стране так сложилось исторически. Сетовать на это можно сколько угодно, но такое занятие совершенно неконструктивно. Лучше прикладывать конкретные усилия, чтобы новая инфраструктура в городе появлялась поскорее. И застройщики, и власти крайне заинтересованы в том, чтобы Екатеринбург был удобным для проживания.

Почему бизнес сам не возьмет и не построит эти садики и школы — заодно с домами?

— Если девелопер сам, по своей инициативе, строит школу — это получается частная школа. И услуги в ней оказываются на коммерческой основе. Мы, кстати, в своих кварталах предусматриваем помещения для бизнеса — там работают кафе и рестораны, разные досуговые и оздоровительные центры, которые наряду с бюджетными объектами делают городскую среду комфортнее. Но жителям нужны и государственные садики, школы и больницы. И мы прикладываем все усилия, чтобы они скорее появлялись.

Взять и построить муниципальный садик или школу не так просто. С жильем понятно: есть спрос — девелопер возводит дома и продает квартиры. А построить здание детсада, школы, поликлиники и продать его пользователям частник не может. Потому что обслуживать их будут муниципальные службы. То есть в городские программы и планы заранее нужно внести соответствующие затраты, необходимо предусмотреть специалистов, которые будут работать в новых объектах. Это большая работа, без которой начинать строительство бессмысленно.

Но что-то девелопер может сделать, чтобы улучшить ситуацию?

— Безусловно. Наш коллектив, например, выступает генеральным подрядчиком и выполняет проектные и строительно-монтажные работы по госзаказу. Наш проектный институт разработал несколько проектов детских садов и школ, которые Минстрой РФ рекомендовал к тиражированию по всей стране. Это позволит сократить государственные затраты на проектирование и чуть быстрее начинать стройку. Это раз. Во-вторых, мы занимаемся подготовкой земельных участков. Купили площадку под жилую застройку, отмежевываем на ней участок под строительство детсада, школы и т. д. и передаем эту землю муниципалитету.

Также мы помогаем властям сформировать пакет документов для подачи заявок на включение проектов в госпрограммы — это один из способов получить финансирование на возведение социалки. Найти средства на строительство объектов, включить их в государственные программы — самая сложная задача. Проект должен соответствовать массе требований — от инженерии до эффективности. Поэтому власть и застройщики объединяют усилия, компетенции и ресурсы, чтобы максимум наших проектов прошло в госпрограммы.

Эти госпрограммы работают?

— Это реальный инструмент, чтобы получать финансирование из федерального и областного бюджета и строить больше объектов, повышать их качество. Например, школа № 80 в Екатеринбурге — это настоящая цифровая школа, максимально компьютеризованная! Там реализованы все передовые возможности для обучения, проектной деятельности и дополнительного образования. Она не зря признана лучшей в России! Я уверен, что при таком техническом оснащении учиться в этой школе по-настоящему интересно.

Школа № 80 работает на Уралмаше больше 80 лет. Старое здание полностью реконструировали и оснастили по современным стандартам. Вместительность учебного заведения увеличилась вдвое — до 1 тыс. учеников

Благодаря нацпроекту «Образование» мы построили современную, блестяще оснащенную школу в Невьянске. Там новые школы не строили несколько десятилетий! Нацпроект «Здравоохранение» и региональные подпрограммы дают возможность возводить медицинские объекты. Сейчас мы строим поликлинику в Академическом районе, а совсем недавно закончили реконструкцию Уральского центра охраны здоровья рабочих. Это целый комплекс зданий.

На дороги удается получить федеральное финансирование?

— В структуре нашего холдинга есть подразделение, которое занимается дорожным строительством. Каждый год мы участвуем в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в нашем регионе. Берем большой объем дорожных работ — и ремонты существующих проездов, и прокладку новых магистралей. В этом году, например, обновляем улицу Авиационную. У нас в работе дорожные участки на улицах Патриса Лумумбы, Белинского, Восточной, Савкова, в переулке Красном и на ряде других важных городских артерий. Чтобы эти проекты состоялись, мы по своей инициативе разрабатываем проекты новых улиц, делаем межевание земли, готовим заявки для включения в муниципальные программы.

Проекты по строительству и реконструкции инфраструктуры — сложные, они требуют от исполнителя не только высокой квалификации, но и опыта, финансовой устойчивости, знания поставщиков. Мы из года в год беремся за самые ответственные и непростые контракты, стратегически важные для нашего региона, потому что понимаем: если не мы — то кто?

Вы первыми в городе будете строить школу в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Как все будет работать и что должно получиться в итоге?

— Мы сможем раньше приступать к строительству, делать это по сегодняшним ценам, а возмещать затраты из бюджета позже — когда стоимость затраченных на возведение школы денег будет ниже. Есть еще одно преимущество: привлекая ресурсы бизнеса и банков, город и область смогут нарастить не только объемы инфраструктурного строительства, но и качество эксплуатации школ.

Сегодня для выбора подрядчиков на инфраструктурные проекты применяется тендерный подход. В итоге проектировать, строить и эксплуатировать здание могут разные компании. Из-за этого часто бывают несостыковки и промедления: строители тратят время, чтобы разобраться с чужим проектом, потом эксплуатирующие организации должны изучить все системы — это тоже затягивает процесс. Бывает, что проектировщики заложили передовые решения, а их в итоге не используют — потому что не разобрались. ГЧП же предполагает, что весь цикл работ, включая эксплуатацию, выполняет один подрядчик. Он сможет эффективнее распределить ресурсы, намного лучше управлять своим собственным проектом и сделать так, чтобы все системы работали так, как было задумано.

Так можно строить только школы?

— Я надеюсь, нам удастся тиражировать первый опыт государственно-частного партнерства и использовать его для строительства не только школ, но и детских садов, поликлиник, спортивных и других объектов. Сегодня мы чувствуем небывалую сплоченность всех участников строительной отрасли, поддержку коллег и власти. Я уверен, что мы сможем успешно решить все стоящие перед нами задачи.

Валерий Ананьев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Городской думы Игорь Володин на открытии новой школы

Как генподрядчики вы возводите инфраструктуру не только там, где ведете строительство жилья, но в районах, где нет ваших объектов. Зачем?

— Все объекты, которые строятся в Екатеринбурге и области, нужны. Нет садика или школы, которые можно было бы и не строить. Их всегда ждут горожане, они остро необходимы и в новых районах, и в старых, где существующая инфраструктура ветшает, устаревает и уже не в состоянии отвечать требованиям времени. Все уральцы одинаково достойны того, чтобы получать современные услуги в комфортных условиях, поэтому мы никогда не упускаем возможность построить школу или садик — независимо от того, где они будут находиться.

Другое дело, что развивать районы действительно нужно комплексно. И если мы объединяем усилия нескольких компаний и власти, сразу возводим в одном районе новое жилье вместо аварийного, реконструируем парки, строим современные школы и садики, то получаем синергетический эффект. Обновленный район сам становится драйвером развития города и его экономики.

Прямо сейчас власти и застройщики что-то реально делают для такого комплексного развития города?

— Мы вместе с экспертами от органов власти формируем пятилетнюю программу развития города — так, чтобы ресурсы застройщиков были увязаны с планами по строительству инфраструктуры. В частности, мы сможем распределить, с помощью каких программ и бюджетов будет финансироваться строительство каждого конкретного садика или поликлиники в районах, где сосредоточены усилия многих застройщиков сразу. У нас получится своевременно подготовиться к включению проектов в программы.

А после останется самая приятная часть — информировать жителей о сроках появления новых социальных объектов.