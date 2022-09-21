В Екатеринбурге пройдет международный форум для экспортеров

Участники ВЭД обсудят способы продвижения уральских товаров на рынках Азии, как использовать инструменты господдержки, готовить кадры и многое другое.

Работе свердловских компаний на зарубежных рынках и актуальным инструментам развития экспорта будет посвящен международный форум «Экспортный марафон». Он состоится в Екатеринбурге 27 сентября.

Российские и международные эксперты рассмотрят тактики продвижения уральских товаров на рынках Азии и Ближнего Востока. Они расскажут, как в сегодняшних реалиях снизить риски, учесть последние санкции и новые инструменты господдержки, как подготовить кадры и многое другое.

Форум организован Правительством Свердловской области, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и Российским экспортным центром. Мероприятие пройдет в «Синара Центре» (Верх-Исетский бульвар, 17).

«Это ежегодный форум для региональных экспортеров, который позволяет компаниям встретиться с авторитетными экспертами по ВЭД, а также представителями других стран, и задать свои вопросы. Он дает возможность выработать или скорректировать стратегию продвижения на международных рынках, учесть нюансы, узнать о тех инструментах экспортеров, которые могут помочь в расширении географии сегодня. Мы сами в фонде очень любим это событие: «Экспортный марафон» — место, где всегда кипит предпринимательская энергия,» — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В рамках форума выступят представители Китая, Судана, Пакистана, Турции, Кыргызстана. А директор по экспорту компании Vetbot на мастер-классе расскажет, как выйти в 30 стран за один год.

Представители Российского экспортного центра дадут инструкции, как покрыть до 80% транспортных расходов и открыть представительство за рубежом. Решения для экспортеров презентует Почта России. Федеральный эксперт по логистике и бизнес-консультант ВЭД поделится актуальными транспортными маршрутами. В программе также — механизм ввоза сырья для производства экспортной продукции без уплаты пошлин и НДС. Модератор форума — руководитель торгового агентства «Тамам», автор телеграм-канала «Экспорт: что, куда и как» Михаил Антипов.

«Сейчас важно разобраться в текущей мировой ситуации, оценить особенности работы с зарубежными рынками, с которыми активизируется сотрудничество. Форум позволяет это сделать. «Экспортный марафон» — это еще и место нетворкинга, где представители компаний знакомятся, делятся практиками. Иногда находят себе специалистов по ВЭД. Приглашаем к участию действующих и потенциальных экспортеров!,»- добавила руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области Татьяна Лагунова.

Форумная программа стартует в 9.30 и продлится до 17.30. Она поделена на несколько секций: OPEN TOLK, «Инструменты экспортера», «Страны», мастер-классы и другое. Подробнее с предстоящим событием можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Форум «Экспортный марафон» организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в мероприятии является бесплатным. Обязательна предварительная регистрация.

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